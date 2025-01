أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy S25 Plus و Galaxy S24 Plus

أعلنت شركة سامسونج آخرًا سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S25 التي تتضمن ثلاثة طرز، هي: Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra. وتأتي هذه السلسلة مع تحسينات في مزايا الذكاء الاصطناعي السابقة، ودعم مزايا جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، كما حصلت السلسلة على تحسينات في الأداء.

في هذا المقال، سنتحدث عن طراز Galaxy S25 Plus ونوضح أبرز الفروق بينه وبين هاتف Galaxy S24 Plus الذي صدر العام الماضي، وما أهم الترقيات التي حصل عليها، وهل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

التصميم والشاشة:

من حيث التصميم، لم يشهد Galaxy S25 Plus تغييرات جذرية مقارنة بسابقه، لكنه أصبح أقل سُمكًا وأخف وزنًا بقليل من الطراز السابق، مما يجعله أكثر راحة في اليد.

يأتي هاتف Galaxy S25 Plus في هيكل يبلغ سُمكه 7.3 ملم، ويزن 190 جرامًا، وأما Galaxy S24 Plus فيبلغ سُمكه 7.7 ملم، ويزن 197 جرامًا. ومن التغييرات الأخرى في التصميم، شكل إطارات عدسات الكاميرا الخلفية، فقد أصبحت أكبر وأكثر بروزًا في الطراز الجديد.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشات، يضم كلا الهاتفين شاشات (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء:

يُعد التحديث الأبرز في Galaxy S25 Plus معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، الذي يوفر تحسينات ملحوظة في الأداء مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من هاتف Galaxy S24 Plus. كما أن المعالج الجديد أفضل بكثير من معالج Exynos 2400 الذي يعمل به الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24 Plus.

بالإضافة إلى ذلك، زادت سامسونج الحد الأدنى من سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 جيجابايت في جميع طرز S25، مما يعزز كفاءة هذه الهواتف في التعامل مع المهام المتعددة.

يعمل Galaxy S25 Plus بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم One UI 7. وقد أضافت سامسونج مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى هذا الهاتف، مثل: ممحاة الصوت (Audio Eraser) لتحسين جودة الصوت في مقاطع الفيديو، وأداة AI Select التي تقدم اقتراحات ذكية للمستخدم. كما جعلت Gemini المساعد الافتراضي الجديد بدلًا من Bixby، للتحكم في الهاتف باستخدام الأوامر الصوتية الطبيعية، وهذه التحسينات تهدف إلى تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وذكاء.

الكاميرا:

لم تطرأ تغييرات كبيرة على مواصفات الكاميرات في Galaxy S25 Plus الجديد مقارنة بالطراز السابق S24 Plus. إذ يضم كلا الهاتفين كاميرات خلفية ثلاثية العدسات، وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والعدسة المقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

ومع ذلك، حسنت سامسونج قدرة الهاتف الجديد على معالجة الصور، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة وتقليل التشويش.

البطارية والشحن:

يحتوي Galaxy S25 Plus على بطارية بسعة تبلغ 4900 ميلي أمبير في الساعة، وهي مطابقة لسعة بطارية هاتف S24 Plus. ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 65% خلال نصف ساعة، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر:

هاتف Galaxy S25 Plus متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 4149 ريالًا سعوديًا، وأما هاتف Galaxy S24 Plus فيُباع بسعر يبدأ من 2799 ريالًا سعوديًا.



هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

مع أن Galaxy S25 Plus لا يقدم تغييرات جذرية مقارنة بهاتف Galaxy S24 Plus، فإن التحسينات في الأداء، وزيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي، وتحسين مزايا الذكاء الاصطناعي، تجعل منه خيارًا جذابًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي جديد يقدم تجربة متطورة ومحدثة.

وأما الذين يستخدمون الطراز السابق، فقد لا يجدون هذه التغييرات تستحق الترقية خاصة وأن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة قد تصل إلى هواتف S24 ضمن التحديثات القادمة لواجهة المستخدم.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Plus:

Galaxy S25 Plus Galaxy S24 Plus المعالج معالج ( Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى والمصنع بتقنية 3 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأزرق الثلجي، والأخضر، والأزرق الداكن، والفضي، والوردي، والأحمر، والأسود. الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. الوزن 190 جرامًا. 197 جرامًا. السعر متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 4149 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 2799 ريالًا سعوديًا.