آبل تُطلق تحديث iOS 18.3 وتضيف مزايا جديدة

أطلقت آبل تحديث iOS 18.3 لهواتف آيفون وتحديث iPadOS 18.3 لأجهزة آيباد، وذلك بعد مضي ستة أسابيع على إطلاق تحديثي iOS 18.2 و iPadOS 18.2.

ويمكن للمستخدمين تثبيت التحديث من خلال فتح الإعدادات، ثم اختيار “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”. وإذا كان التحديث متاحًا، يمكن تنزيله، واتباع الإرشادات الظاهرة، كما أصدرت آبل تحديث iPadOS 17.7.4 لأجهزة آيباد غير المدعومة بنظام iPadOS 18.

ومن أهم مزايا تحديث iOS 18.3 الجديد إضافة بعض التعديلات في ميزة الذكاء البصري المتوفرة في كافة هواتف آيفون 16 بنحو حصري، لإتاحة تعرّف النباتات والحيوانات وغيرها من الأشياء بسهولة عبر الكاميرا، وإمكانية إضافة أحداث إلى تطبيق التقويم مباشرةً من الصور أو الإعلانات، وغيرها من المهام التي تُنجز اعتمادً على الذكاء الاصطناعي، وهي تشبه إلى حد بعيد ميزة “عدسة جوجل”.

وأضافت آبل أيضًا تعديلات في ميزة “ملخص الإشعارات” في هواتف آيفون 16 وآيفون 15 برو من أجل إدارة إعداداتها من شاشة القفل، مع استخدام نص مائل وأيقونات مميزة لتمييز ملخصات الإشعارات عن الإشعارات العادية.

وعطّلت آبل ميزة ملخصات الإشعارات مؤقتًا في تطبيقات الأخبار والترفيه لمنع الإشعارات المُضللة، مع وعد بإعادتها قريبًا.

وتصلح التحديثات الجديدة بعض المشكلات في تطبيق الآلة الحاسبة ولوحة المفاتيح وتطبيق Apple Music، وعالجت آبل أيضًا أكثر من 20 ثغرة أمنية في التحديثات الأخيرة، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز أمان أجهزتها وحماية بيانات المستخدمين.

ومن المتوقع أن يلي إطلاق تحديث iOS 18.3 إصدار نسخة تجريبية من تحديث iOS 18.4 الذي سيقدم مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي في المساعد الصوتي سيري.