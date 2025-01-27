Perplexity تجدد عرضها لإنقاذ تيك توك من الحظر

قدمت شركة Perplexity الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عرضًا جديدًا لشركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، وهو عرض يتيح للحكومة الأمريكية امتلاك ما يصل إلى 50% من كيان جديد يجمع بين عمليات توك توك في الولايات المتحدة و Perplexity، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الأمر لوكالة أسوشيتد برس.

ويُعد العرض الجديد تحديثًا لاقتراح سابق قُدم في 18 يناير، أي قبل يوم واحد من سريان قانون حظر تيك توك في الولايات المتحدة. وكان العرض الأول يقترح إدماج شركة Perplexity وعمليات تيك توك في الولايات المتحدة في كيانٍ واحد، مع توفير استثمارات من مستثمرين آخرين.

ووفقًا للمصدر، فإن الاقتراح الجديد يسمح للحكومة الأمريكية بامتلاك ما يصل إلى نصف الكيان الجديد عند طرحه للاكتتاب العام بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. وأوضح المصدر أن الأسهم التي ستمتلكها الحكومة لن تمنحها حقوق تصويت أو مقعدًا في مجلس إدارة الكيان الجديد.

ولم تعلق بايت دانس أو تيك توك رسميًا على الأمر حتى الآن.

ويهدف العرض إلى السماح للشركة الصينية بالاحتفاظ بارتباط جزئي بتيك توك، لكنه يشترط وجود سيطرة كاملة لمجلس إدارة أمريكي، وفقًا لما أكّده المصدر.

ويشير العرض أيضًا إلى أن بايت دانس سوف تسهم بعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، لكن دون تضمين الخوارزمية الخاصة التي تدير المحتوى في المنصة، وفقًا لما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يبدي فيه عدد من المستثمرين اهتمامهم بالاستثمار في تيك توك، وقد صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال 30 يومًا.

ويمنع القانون الأمريكي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، تيك توك من العمل داخل الولايات المتحدة بسبب مخاوف مزعومة تتعلق بالأمن القومي، إلا إذا بيع التطبيق إلى جهة أمريكية. ومع ذلك، فقد أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بتأجيل تنفيذ الحظر لمدة قدرها 75 يومًا، مما يمنح الشركة المالكة فرصة للبحث عن حلول توافقية، وهو ما أثار اهتمام المستثمرين والشركات الكبرى مثل أوراكل ومايكروسوفت وغيرها.

ووفقًا لمراقبين، فإن مصير تيك توك سيظل مرتبطًا بمخاوف الأمن القومي الأمريكي، خاصةً في ظل استمرار الجدل حول إمكانية وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين، أو التحكم في الخوارزمية.