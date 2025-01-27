واتساب تعتزم توفير ميزة الحسابات المتعددة لهواتف آيفون

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف آيفون إضافة حسابات متعددة إلى التطبيق مع إمكانية التبديل بينها لسهولة.

وأفاد موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار التطبيق بأن التحديث الأخير لتطبيق واتساب في نسخته التجريبية الأخيرة في نظام iOS يتيح للمستخدمين إضافة عدة حسابات إلى الجهاز الواحد. وتأتي هذه الميزة بعد أكثر من عام من توفرها في نظام أندرويد.

ووفقًا للتقرير، فإن الإصدار الأخير من التطبيق يتيح لمستخدمي هواتف آيفون خيارين عند إضافة حساب ثانٍ، إما تسجيله كحساب مستقل رئيسي، أو استخدام رمز QR لربطه كحساب مرافق.

ويتوفر هذا التحديث حاليًا لمختبري النسخة التجريبية من خلال برنامج TestFlight الخاص بشركة آبل عبر متجر آب ستور.

وفي نظام أندرويد، تتطلب إدارة حسابين في واتساب وجود شريحتي اتصال (Dual-SIM)، إذ يشترط لكل حساب رقم هاتف مختلف. كما توفر الشركة تطبيقًا منفصلًا يُعرف باسم واتساب للأعمال (WhatsApp Business)، يسمح بإنشاء حساب ثانٍ باستخدام رقم آخر، لكنه يتطلب التنقل بين التطبيقين.

وأما الميزة الحالية التي تُختبر في هواتف آيفون، فهي تُمكّن المستخدمين من إدماج محادثاتهم في تطبيق واحد دون الحاجة إلى استخدام تطبيقين منفصلين.

يُذكر أن تلك الميزة تشكّل خطوة جديدة نحو تحسين تجربة المستخدم، وإتاحة المزيد من الخيارات العملية لإدارة الحسابات في هواتف آيفون.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق تيليجرام المنافس يقدّم ميزة مشابهة في كافة المنصات التي يدعمها منذ مدة طويلة.