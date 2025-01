مقارنة بين هاتفي Galaxy S25 Ultra و Honor Magic 7 Pro

أعلنت شركة سامسونج سلسلة S25 الأسبوع الماضي التي تتضمن هاتف Galaxy S25 Ultra الأكثر تطورًا وتميزًا في السلسلة. ويتنافس هذا الهاتف مع أحدث هواتف أندرويد الرائدة وأبرزها: هاتف Honor Magic 7 Pro.

كلا الهاتفين يتمتعان بأداء قوي وكاميرات احترافية تجعلهما من أبرز الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، كما يدعم كلا الهاتفين العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام وتسهيل أداء المهام المختلفة.

فإذا كنت تفكر في شراء واحد من هذين الهاتفين المميزين، فيمكن للمقارنة التالية مساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

كلا الهاتفين يعملان بمعالج Snapdragon 8 Elite:

كلا الهاتفين يعملان بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite، لكن سامسونج تستخدم نسخة مخصصة منه تسمى Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

يقدم الإصدار المخصص لهواتف سامسونج جالاكسي من معالج Snapdragon 8 Elite أداءً أسرع بنسبة تبلغ 40%، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 45% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 السابق.

كلا الهاتفين يمكنهما التعامل مع المهام المتعددة والكثيفة بسلاسة، كما أن كلا الهاتفين مناسبان للعب بألعاب الفيديو الكثيفة.

كلا الهاتفين يحتويان على مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

يعمل Galaxy S25 Ultra بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7، ويضم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة سامسونج Galaxy AI، ويتضمن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة، وأبرزها: AI Select التي تقترح إجراءات معينة حسب نشاط المستخدم، ومزية البحث باللغة الطبيعية عن الصور وإعدادات الهاتف، وNow Brief التي تقدم للمستخدم اقتراحات يمكن الوصول إليها عبر Now Bar على شاشة القفل.

وأما Honor Magic 7 Pro فيعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم MagicOS 9 التي توفر تجربة استخدام سهلة وسلسة، مع دعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي؛ إذ يأتي الهاتف مزودًا بتطبيق Gemini AI من جوجل، بالإضافة إلى أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تطوير هونر، ومنها أدوات للترجمة وتسجيل الملاحظات.

كما يضم Honor Magic 7 Pro مزية تُسمى Magic Capsule تعرض الاختصارات في جزء متحرك في الجهة العلوية من الشاشة على غرار الجزيرة الديناميكية في هواتف آيفون الجديدة.

يتميز Galaxy S25 Ultra بكاميرا خلفية رباعية العدسات:

يأتي Galaxy S25 Ultra مع كاميرا خلفية رباعية العدسات تتشابه إلى حد كبير مع كاميرا الطراز السابق، وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والعدسة المقرّبة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة المقربة الثانية تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، مع ترقية العدسة الفائقة الاتساع إلى 50 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل في الطراز السابق.

وأما Honor Magic 7 Pro، فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة المقربة بدقة قدرها 200 ميجابكسل.

ومع أن أداء الكاميرات في كلا الهاتفين ممتاز، ويمكنهما تقديم صور فائقة الوضوح والدقة وعالية الجودة، فإن كلا الهاتفين يعانيان من مشكلة المبالغة في تشبع الألوان في الصور.

يتفوق هاتف Honor Magic 7 Pro على هاتف سامسونج بسرعة الشحن:

يدعم Honor Magic 7 Pro الشحن السلكي بقدرة تبلغ 100 واط، ويتفوق بذلك على Galaxy S25 Ultra الذي يدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا.

يمكن شحن بطارية هاتف هونر بالكامل خلال 33 دقيقة فقط، وأما Galaxy S25 Ultra فيمكن شحن بطاريته إلى نسبة تبلغ 65% خلال 45 دقيقة.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra متاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا. وأما Honor Magic 7 Pro فهو أرخص قليلًا، ويُباع بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Ultra و Honor Magic 7 Pro:

المواصفات Galaxy S25 Ultra Honor Magic 7 Pro المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12، أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 9. الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق. الوزن 218 جرامًا. 223 جرامًا. السعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.