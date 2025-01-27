أعلنت سامسونج رسميًا مجموعة هواتفها الرائدة S25 التي تشمل Galaxy S25 و S25 Plus و S25 Ultra. وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من إطلاق شركة ون بلس هاتف OnePlus 13 في الأسواق العالمية.

تتنافس هواتف سامسونج الجديدة مع هاتف OnePlus 13 الرائد، فإذا كنت ترغب في شراء هاتف رائد جديد وتفكر في هذه الهواتف، قد تجد صعوبة في اختيار واحد؛ لأن جميع هذه الهواتف تتمتع بمواصفات قوية.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة بين هاتفي Galaxy S25 و OnePlus 13 لتوضيح أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما، ومساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

شاشة OnePlus 13 أكبر وأكثر سطوعًا من شاشة Galaxy S25:

يضم Galaxy S25 شاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وأما OnePlus 13 فيضم شاشة AMOLED بمقاس قدره 6.82 بوصات، وبدقة قدرها 3168 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع. وهذا يجعل OnePlus 13 خيارًا مناسبًا لك إذا كنت بحاجة إلى هاتف يضم شاشة كبيرة ومشرقة تتيح مشاهدة المحتوى بوضوح تحت ضوء الشمس المباشر.

يحتوي OnePlus 13 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات جميعها بدقة قدرها 50 ميجابكسل:

يحتوي كل من Galaxy S25 و OnePlus 13 على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات تمتاز بالاحترافية، وتتضمن عدسات رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وأما العدسات الأخرى فهي مختلفة؛ إذ يتميز Galaxy S25 بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسة مقرّبة بدقة قدرها 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x. كما يأتي هذا الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

وأما OnePlus 13 فيضم عدسة رئيسية وعدسة فائقة الاتساع، وعدسة مقربة، وجميعها بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم العدسة المقربة التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x؛ مما يعني أنه قد يوفر تفاصيل أكثر مقارنة بجهاز سامسونج. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يتفوق OnePlus 13 على Galaxy S25 بسعة ذاكرة الوصول العشوائي:

يعمل كل من Galaxy S25 و OnePlus 13 بأحدث معالج من كوالكوم للهواتف الذكية الرائدة Snapdragon 8 Elite. لكن Galaxy S25 يعمل بإصدار مخصص من هذا المعالج مصمم خصوصًا لهواتف سامسونج، ويأتي مع وحدة معالجة عصبية (NPU) تعزز أداء مزايا الذكاء الاصطناعي مثل: مزية التحرير التوليدي (Generative Edit)، والترجمة المباشرة، ومزية البحث (Circle To Search) من جوجل. ويأتي الهاتف مع سعة تبلغ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، وتصل إلى 512 جيجابايت.

وأما OnePlus 13، فيعمل بالمعالج نفسه ولكنه يأتي مع خيارات أكبر من سعة ذاكرة الوصول العشوائي تبدأ من 12 جيجابايت وتصل إلى 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وتصل إلى تيرابايت واحد.

يتفوق OnePlus 13 على Galaxy S25 بسرعة الشحن:

يحتوي Galaxy S25 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، وأما OnePlus 13 فيحتوي على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة.

كما يتميز OnePlus 13 بدعم الشحن السريع (SuperVOOC) بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا؛ مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في 36 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقوة قدرها 100 واط.

وأما Galaxy S25، فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويمكن شحن الهاتف إلى نسبة قدرها 50% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة تبلغ 25 واطًا.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy S25 متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 800 دولار، وأما هاتف OnePlus 13 فيُباع بسعر قدره 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

أيهما تختار؟

إذا كنت تبحث عن هاتف يضم شاشة كبيرة وعالية السطوع، فإن OnePlus 13 هو المناسب لك. وأما إذا كنت تفضل هاتفًا خفيف الوزن وصغير الحجم، فإن Galaxy S25 هو الخيار الأفضل لك.

من ناحية الأداء والكاميرا، يتفوق OnePlus 13 من حيث دقة الكاميرات، بالإضافة إلى توفر ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت، مما يعزز الأداء العام. ومع ذلك يتميز Galaxy S25 بأنه يعمل بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite يمتاز بأداء محسن وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويأتي الهاتف مع تحسينات في مزايا الذكاء الاصطناعي، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمهتمين بالتقنيات المتطورة.

وأما إذا كنت مهتمًا بالشحن السريع والبطارية الكبيرة، فإن OnePlus 13 سيكون المناسب لك. وإذا كنت ستعتمد على السعر للاختيار، فإن Galaxy S25 أرخص قليلًا من OnePlus 13.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 و OnePlus 13:

Galaxy S25 OnePlus 13 المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. الألوان الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والفضي، والوردي، والأحمر، والأسود. الأسود، والأبيض، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 15. الوزن 162 جرامًا. 210 جرامات. السعر يبدأ من 800 دولار . 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.