أهم الأسباب التي تدفع مستخدمي Galaxy S24 Ultra إلى الترقية إلى Galaxy S25 Ultra 

حصلت سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S25 الجديدة على مجموعة من الترقيات مقارنةً بسلسلة Galaxy S24، وخاصة في مزايا الذكاء الاصطناعي. وقد حصل Galaxy S25 Ultra الهاتف الأكبر والأكثر تطورًا في السلسلة الجديدة على عدد أكبر من الترقيات مقارنةً بهاتفي Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus.

فقد حصل على ترقيات في التصميم، والمعالج والكاميرا الفائقة الاتساع، وهذه التحسينات قد تدفع مستخدمي Galaxy S24 Ultra إلى الترقية.

فإذا كنت تستخدم Galaxy S24 Ultra وتفكر في الترقية إلى Galaxy S25 Ultra لكنك ما زلت مترددًا، سيساعدك تعرّف الترقيات والتحسينات التي حصل الطراز الجديد والتي سنذكرها في هذا المقال في اتخاذ القرار النهائي.

يتمتع Galaxy S25 Ultra بأداء محسّن بنسبة تصل إلى 40% مقارنةً بالطراز السابق:

يقدم الإصدار الخاص بهواتف سامسونج جالاكسي من معالج Snapdragon 8 Elite الذي يعمل به هاتف Galaxy S25 Ultra أداءً أفضل بفضل قدراته القوية في إدارة المهام المتعددة وتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وإطالة عمر البطارية، وتحسين معالجة الصور.

يوفر هذا المعالج زيادة بنسبة تبلغ 37% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وزيادة بنسبة قدرها 30% في أداء وحدة معالجة الرسومات، وزيادة بنسبة قدرها 40% في أداء وحدة المعالجة العصبية مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المخصص لهواتف سامسونج جالاكسي والذي يعمل به هاتف S24 Ultra.

يضم Galaxy S25 Ultra شاشة مطورة:

شاشة Galaxy S25 Ultra أفضل من شاشة الجيل السابق. فهي تقدم تجربة بصرية محسّنة، وتوفر تفاصيل أكثر وضوحًا وانتقالات أكثر سلاسة. وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Armor 2 تستخدمه سامسونج أول مرة، ويوفر هذا الزجاج متانة مُحسنة، ويقلل من الانعكاسات في البيئات العالية الإضاءة.

يضم Galaxy S25 Ultra عدسة فائقة الاتساع مُحدّثة:

حصلت العدسة الفائقة الاتساع (ultrawide) في Galaxy S25 Ultra على ترقية كبيرة، فقد أصبحت دقتها تبلغ 50 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل. وهذا التغيير عزّز وضوح التفاصيل في الصور، وحسّن جودتها.

يتضمن مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة:

ركزت سامسونج بنحو كبير في تحسين مزايا الذكاء الاصطناعي، وقدمت مزايا جديدة ومتقدمة في سلسلة Galaxy S25. إذ تتضمن هذه السلسلة مزية Now Brief التي تقدم لك اقتراحات يمكن الوصول إليها عبر Now Bar على شاشة القفل، مع توقع احتياجاتك في أوقات محددة. على سبيل المثال: بناءً على روتينك وعاداتك، قد يقترح تفعيل وضع التركيز في وقت محدد. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مزية الترجمة الفورية تدعم لغات جديدة، وتحسنت مزية Circle to Search؛ إذ يمكنها الآن تعرف الأصوات، وأرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL الظاهرة على الشاشة.

وهناك أيضًا أداة AI Select الجديدة، وممحاة الصوت، والإجراءات عبر التطبيقات، وغير ذلك من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكنك تعرّفها في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف سامسونج Galaxy S25“.

يأتي مع تحسينات في التصميم:

يأتي Galaxy S25 Ultra مع تحسينات بسيطة في التصميم لكنها تجعله أكثر راحة في الاستخدام، وأكثر أناقة مقارنةً بالطراز السابق. فقد حسنت سامسونج الحافات لتصبح مسطحة تمامًا، وأصبحت الزوايا مستديرة، كما حسنت إطارات عدسات الكاميرا الخلفية وجعلتها أكبر وأكثر بروزًا مقارنةً بالطراز السابق.