أبرز المزايا الجديدة في واجهة المستخدم One UI 7 

أعلنت سامسونج الأسبوع الماضي سلسلة هواتف Galaxy S25 والإصدار النهائي من واجهة المستخدم One UI 7، بعد إتاحة النسخة التجريبية منها قبل بضعة أشهر، وستحصل هواتف سامسونج القديمة المؤهلة للتحديث على الإصدار النهائي خلال الربع الأول من عام 2025.

استوحت سامسونج العديد من المزايا من نظام iOS في هذا التحديث، مع وجود العديد من المزايا الفريدة التي تجعل تجربة استخدام واجهة سامسونج مميزة.

وفي هذا المقال، سنذكر أبرز المزايا الجديدة في واجهة One UI 7 التي ستعزز تجربة استخدام هواتف سامسونج Galaxy:

شريط Now Bar:

Now Bar هو شريط صغير يظهر في شكل كبسولة في الجهة السفلية من شاشة القفل. يمكنه عرض معلومات مباشرة من التطبيقات النشطة مثل: مشغل الموسيقا أو مؤقت العد التنازلي. ولا يظهر هذا الشريط دائمًا، بل يعرض المعلومات ذات الصلة عند الحاجة بين زري الاختصارات على شاشة القفل. كما يقدم إجراءات مناسبة، مثل: تخطي المقاطع الموسيقية أو إيقاف المؤقت.

يستخدم هذا الشريط التعلم الآلي لتحليل أنشطتك وبياناتك لعرض إجراءات ملائمة، على سبيل المثال: إذا كان لديك اجتماع في وقت مبكر، سيقترح الشريط ضبط منبه يناسب وقت الاجتماع.

يشبه هذا الشريط خاصية الجزيرة الديناميكية Dynamic Island في هواتف آيفون الحديثة، لكنه حصري لبعض تطبيقات سامسونج.

فصل مركز الإشعارات عن قائمة الإعدادات السريعة:

في One UI 7، لن يؤدي السحب مرة واحدة من أعلى الشاشة إلى فتح مركز الإشعارات وقائمة الإعدادات السريعة معًا، بل سيظهر مركز الإشعارات فقط، وللوصول إلى قائمة الإعدادات السريعة، تحتاج إلى السحب من الزاوية اليمنى العلوية. يمكنك التنقل بين القائمتين بالسحب نحو الجهة اليسرى أو اليُمنى في أثناء فتح إحداهما.

هذا الفصل يمنح كل عنصر في واجهة المستخدم مساحة أكبر، وقد أصبحت الإشعارات أكثر وضوحًا وترتيبًا، وزاد عدد الأزرار الخاصة بالإعدادات السريعة من 20 إلى 24 زرًا.

تحسين خيارات التخصيص:

أضافت سامسونج خيارات تخصيص جديدة إلى شاشة القفل، مثل: ويدجات جديدة لعرض حال الطقس المباشر، وحال البطارية، وساعات مختلفة الأحجام.

تتضمن الواجهة أيضًا درج تطبيقات جديد عمودي، فإذا كنت لا تفضل العرض الأفقي للتطبيقات، يمكنك الآن التبديل إلى درج عمودي يعرض قائمة قابلة للتمرير، كما هي الحال في هواتف Pixel.

تصفية الإشعارات:

ضمن إعدادات الهاتف، يوجد خيار جديد يُسمى Filter Notifications، وهو من أكثر الإعدادات فائدة في واجهة One UI 7. يمكن لهذا الخيار تصفية الإشعارات القديمة التي مضى عليها عدة أيام، والإشعارات التي تشير إلى تشغيل التطبيقات في الخلفية. وتظهر هذه الإشعارات المفلترة ضمن مجموعة منفصلة في الجهة السفلية من الإشعارات العادية.

إتاحة تطبيق Good Lock عالميًا:

يُعد Good Lock تطبيقًا أساسيًا لمستخدمي هواتف سامسونج الذين يرغبون في تخصيص كل شيء في هواتفهم. ومع تحديث One UI 7، أصبح التطبيق متاحًا عالميًا عبر متجر Galaxy Store ومتجر Google Play.

يتضمن Good Lock العديد من المزايا الجديدة، مثل:

إمكانية ترتيب الأيقونات والويدجات على الشاشة الرئيسية دون الالتزام بنمط محدد.

إضافة ملصقات إلى الشاشة الرئيسية.

إنشاء أشكال مخصصة لأيقونات التطبيقات.

تصنيف التطبيقات يدويًا كألعاب لتفعيل وضع Game Booster في أثناء استخدامها.

خيارات الشحن التكيفية:

تتضمن One UI 7 خيارات شحن ذكية تهدف إلى إطالة عمر بطارية هاتفك. إذ يمكنك تفعيل خيار تقييد الشحن في حال الوصول إلى نسبة قدرها 80%، أو خيار جعل الهاتف يشحن بين 95% و 100%، أو ترك الهاتف يختار نمط الشحن بناءً على جدول نومك.