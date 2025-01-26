أطلقت شركة فيفو آخرًا هاتف Vivo X200 الجديد الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع دعم مزايا متقدمة في مجال التصوير والذكاء الاصطناعي؛ مما يجعله خيارًا جذابًا في سوق الهواتف الذكية.

يضم هذا الهاتف شاشة عالية الدقة والسطوع، ونظام تصوير احترافي مطور بالتعاون مع شركة ZEISS، ويدعم مزايا ذكاء اصطناعي لتحرير الصور، والترجمة وتلخيص النصوص، ويحتوي على بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع.

وفي هذا المقال، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف Vivo X200 الجديد لتوضيح مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم والشاشة:

يأتي Vivo X200 بتصميم أنيق، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم. وتبلغ أبعاد الهاتف 160.3×74.8×8.0 ملم، ويزن 197 جرامًا. ويدعم الهاتف معيار IP68/IP69 لمقاومة الغبار والماء، مما يضمن تحمله للظروف البيئية المختلفة.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يتميز الهاتف بشاشة AMOLED يبلغ مقاسها 6.67 بوصة، وتدعم عرض مليار لون، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية +HDR10.

تبلغ دقة الشاشة 1260×2800 بكسل، وتمتاز بكثافة قدرها 460 بكسل لكل بوصة، ويصل سطوعها إلى 4500 شمعة في المتر المربع، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج الأداء:

يعمل Vivo X200 بمعالج MediaTek Dimensity 9400 المُصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Immortalis-G925. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى تيرابايت واحد.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة Funtouch 15 التي تقدم تجربة استخدام سلسة مع العديد من مزايا وأدوات التخصيص، وسيحصل الهاتف على أربع تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.

يدعم هذا الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وأبرزها:

AI Photo Enhance: لتحسين وضوح الصور بالذكاء الاصطناعي.

AI Erase: لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

AI Note Assist: لترجمة النصوص وتلخيصها.

AI Transcript Assist: لنسخ المقاطع الصوتية.

Live Call Translation: لترجمة المكالمات.

Circle to search من جوجل: لتسهيل البحث عبر الإنترنت.

الكاميرا:

يضم هاتف Vivo X200 الجديد نظام تصوير مطور بالتعاون مع شركة ZEISS، ومكون من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6، ويبلغ حجم المستشعر 1/1.56 بوصة، وتدعم العدسة تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS) والتركيز التلقائي.

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6، ويبلغ حجم المستشعر 1/1.56 بوصة، وتدعم العدسة تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS) والتركيز التلقائي. العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وبُعد بؤري قدره 70 ملم، مع دعم تقنية OIS، والتقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وبُعد بؤري قدره 70 ملم، مع دعم تقنية OIS، والتقريب البصري بمعدل يبلغ 3x. العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وزاوية عرض قدرها 119 درجة، مع دعم التركيز التلقائي.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K، مع دعم تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة (gyro-EIS). وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يحتوي Vivo X200 على بطارية بسعة تبلغ 5800 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واطًا، مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في وقت قصير. كما يدعم الهاتف خاصية الشحن العكسي السلكي، مما يسمح بشحن أجهزة أخرى باستخدام الهاتف.

السعر:

يُباع هاتف Vivo X200 الجديد بسعر يبدأ من 605 دولارات، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والأزرق.

المواصفات الكاملة لهاتف Vivo X200 الجديد:

المواصفات Vivo X200 المعالج معالج (Mediatek Dimensity 9400) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية 5800 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر. الوزن 197 جرامًا. السعر يبدأ من 605 دولارات.