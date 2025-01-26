مايكروسوفت وأوراكل تجريان محادثات للاستحواذ على تيك توك

ذكرت تقارير صحفية أن شركتي مايكروسوفت وأوراكل بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين يجرون محادثات للاستحواذ على العمليات العالمية لمنصة تيك توك، وفقًا لما نقلته إذاعة NPR الأمريكية.

وتُشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يتولى التفاوض في هذه الصفقة المزعومة، التي ستحتفظ بموجبها شركة بايت دانس الصينية بحصة أقلية في التطبيق، في حين ستشرف أوراكل على الخوارزميات، وجمع البيانات، وتحديثات البرمجيات الخاصة بالتطبيق.

يُذكر أن شبكة الخوادم التابعة لأوراكل تُعد العمود الفقري لمعظم البنية التحتية لتطبيق تيك توك، ومن المتوقع أن تؤدي الشركة دورًا رئيسيًا في مراقبة العمليات التقنية للتطبيق وإدارتها بموجب الاتفاقية المُحتملة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل حصة الملكية الصينية في تيك توك، وفقًا لمصادر مجهولة تحدثت مع إذاعة NPR.

وأما عن مشاركة مايكروسوفت، فما زالت تفاصيل دورها غير واضحة، لكن يُشار إلى أنها تشارك في المحادثات.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت ضمن تحالف سابق مع أوراكل وولمارت في محاولة للاستحواذ على تيك توك في عام 2020، وهي الصفقة التي انتقدها بيل غيتس، المؤسس المشارك لمايكروسوفت، ووصفها بأنها “كأس مسمومة”. وفي هذا التحالف، تراجعت ولمارت بعد تحفظها على السعر المُقدّر للتطبيق.

وتأتي هذه المفاوضات بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح تيك توك مهلة لمدة قدرها 75 يومًا للامتثال لمتطلبات الحكومة الأمريكية بشأن تخلي بايت دانس عن ملكية التطبيق.

وسبق أن طرح ترامب حديثًا فكرة إنشاء مشروع مشترك تملك فيه الولايات المتحدة عبر مستثمرين حصة قدرها 50% من الشركة.

ولم تُصدر أي من الأطراف المعنية، ومنها أوراكل ومايكروسوفت وتيك توك والبيت الأبيض، أي تعليقات رسمية حتى الآن حول الموضوع.