أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy S25 و Galaxy S24 

أعلنت شركة سامسونج آخرًا سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S25 التي تتضمن ثلاثة طرز، هي: Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra. تأتي هذه السلسلة مع تحسينات ملحوظة في مزايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بعض التعديلات في التصميم والمواصفات التقنية.

في هذا المقال، سنستعرض أبرز الفروق بين هاتفي Galaxy S25 و Galaxy S24، وما التحسينات والتغييرات التي حصل عليها الطراز الجديد.

التصميم والشاشة:

لم يشهد هاتف Galaxy S25 تغييرات جذرية في التصميم مقارنة بهاتف S24، فقد احتفظ الهاتف الجديد بالتصميم العام نفسه مع إبراز إطارات العدسات الخاصة بالكاميرا الخلفية، وتوجد فروق طفيفة في أبعاد الهاتف مقارنةً بالطراز السابق، إذ تبلغ أبعاد الطراز الجديد 146.9 × 70.5 × 7.2 ملم وهو أقصر وأقل سُمكًا من هاتف Galaxy S24 الذي تبلغ أبعاده 147 × 70.6 × 7.6 ملم.

وأما الوزن فقد اختلف قليلًا؛ إذ يمتاز الطراز الجديد بأنه أخف وزنًا بقليل من الطراز السابق، ويبلغ وزنه 162 جرامًا، وأما الطراز السابق فيبلغ وزنه 167 جرامًا.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فقد احتفظ الطراز الجديد بالحجم ذاته الذي يبلغ 6.2 بوصات، كما أن الشاشة تدعم معدل التحديث ذاته الذي يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

المعالج:

تعمل سلسلة هواتف Galaxy S25 بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite الذي يوفر تحسينات ملحوظة في الأداء مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المستخدم في الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من هاتف S24، كما أنه أفضل من معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يعمل به الإصدار العالمي من هاتف S24.

بالإضافة إلى ذلك، زادت سامسونج الحد الأدنى لسعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 جيجابايت في جميع طرز S25، مما يعزز قدرة الأجهزة الجديدة على التعامل مع التطبيقات والمهام المتعددة بكفاءة عالية.

الكاميرا:

لم تشهد الكاميرات في هاتف S25 تغييرات كبيرة مقارنة بهاتف S24؛ إذ يحتوي كلا الهاتفين على عدسات رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسات فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسات مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x، بالإضافة إلى كاميرات أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ومع ذلك، حسنت سامسونج قدرات الذكاء الاصطناعي في هاتفها الجديد في معالجة الصور، ويأتي مع تحسينات في مزية التحرير التوليدي للصور، ويتضمن مزية جديدة لإزالة الضوضاء من مقاطع الفيديو.

مزايا الذكاء الاصطناعي:

تتضمن سلسلة Galaxy S25 مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي الحصرية؛ إذ تتضمن جميع الأجهزة الجديدة مزية Now Brief التي تقدم للمستخدم اقتراحات يمكن الوصول إليها عبر Now Bar على شاشة القفل، بالإضافة إلى ذلك، دمجت سامسونج مساعد الذكاء الاصطناعي “Gemini” من جوجل في هواتفها الذكية، الذي يمكنه التحكم في الجهاز باستخدام الأوامر الصوتية الطبيعية والتفاعل مع تطبيقات متعددة في وقت واحد.

يمكنك تعرّف المزيد عن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف Galaxy S25 في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف سامسونج Galaxy S25“.

البطارية والشحن:

لم تتغير سعة البطارية في هاتف S25 مقارنة بهاتف S24، إذ يحتوي كلا الهاتفين على بطاريات تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر:

هاتف Galaxy S25 متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 800 دولار، وأما هاتف Galaxy S24 فيُباع بسعر يبدأ من 700 دولار.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

مع أن سلسلة Galaxy S25 تقدم تحسينات ملحوظة في مجال الذكاء الاصطناعي وبعض التحسينات في الأداء، فإن التغييرات في التصميم والمواصفات التقنية الأخرى قد تكون طفيفة بالنسبة لمستخدمي سلسلة S24.

فإذا كنت تستخدم هاتف S24، قد لا تجد دافعًا قويًا للترقية إلى S25، خاصة أن العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من المُتوقع أن توفرها الشركة كجزء من تحديث One UI 7 للهواتف القديمة.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 و Galaxy S24:

Galaxy S25 Galaxy S24 المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والفضي، والوردي، والأحمر، والأسود. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. الوزن 162 جرامًا. 167 جرامًا. السعر يبدأ من 800 دولار . يبدأ من 700 دولار.