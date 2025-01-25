مقارنة بين هاتفي Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max

Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max هما أحدث هاتفين رائدين من شركتي سامسونج وآبل. ويمتاز كلا الهاتفين بالتصاميم الأنيقة، والأداء الاستثنائي، والكاميرات الاحترافية؛ مما يجعلهما من أبرز الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة شاملة بين هذين الهاتفين لتعرّف الفروق وأوجه التشابه بينهما:

التصميم:

يأتي Galaxy S25 Ultra بتصميم يشبه تصميم الطراز السابق مع وجود بعض التغييرات البسيطة في الحافات وإطارات عدسات الكاميرا الخلفية، ويأتي مع إطار مصنوع من التيتانيوم، وهو أنحف وأخف وزنًا من الطراز السابق، ويبلغ سُمكه 8.2 ملم.

وأما هاتف iPhone 16 Pro Max فيأتي بتصميم مشابه للطراز السابق مع تحسينات طفيفة، ويبلغ سُمكه 7.9 ملم، ويتميز كلا الهاتفين بجودة التصنيع والمتانة العالية.

الشاشة:

يضم كلا الهاتفين شاشات يبلغ حجمها 6.9 بوصات وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-On display).

ومع ذلك، تتفوق شاشة Galaxy S25 Ultra على شاشة هاتف آيفون 16 برو ماكس في الدقة والسطوع؛ إذ يضم هاتف سامسونج شاشة Dynamic AMOLED 2X تمتاز بدقة قدرها 3120×1440 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وأما iPhone 16 Pro Max فيضم شاشة Super Retina XDR تمتاز بدقة قدرها 2868×1320 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

الأداء والمعالج:

يعمل Galaxy S25 Ultra بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite مصنع خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة. ويوفر هذا المعالج أداءً محسنًا وكفاءة في استهلاك الطاقة؛ إذ يأتي مع زيادة بنسبة تبلغ 37% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وزيادة بنسبة قدرها 30% في أداء وحدة معالجة الرسومات، وزيادة بنسبة قدرها 40% في أداء وحدة المعالجة العصبية NPU مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المخصص لهواتف سامسونج جالاكسي والذي يعمل به هاتف S24 Ultra.

وأما هاتف iPhone 16 Pro Max فيعمل بمعالج Apple A18 Pro الجديد المصنع بتقنية قدرها 3 نانومتر، ويمتاز بالسرعة العالية والكفاءة الاستثنائية في استهلاك الطاقة.

وعند مقارنة هذا المعالج مع المعالج الذي يعمل به هاتف آيفون 15 برو ماكس، تجد أن معالج آبل A18 Pro أسرع بنسبة تبلغ 15% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وبنسبة تبلغ 20% في أداء وحدة معالجة الرسومات.

يقدم كلا الهاتفين أداءً قويًا وسلسًا في المهام اليومية والتطبيقات الثقيلة، وتعدد المهام، وعند اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة. وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد.

وأما هاتف iPhone 16 Pro Max فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، مع خيارات ذاكرة التخزين نفسها المتوفرة في Galaxy S25 Ultra.

يعمل Galaxy S25 Ultra بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7، ويأتي مع قلم S Pen مدمج، مما يوفر تجربة استخدام محسّنة للمستخدمين الذين يفضلون الكتابة اليدوية والرسم.

وأما iPhone 16 Pro Max فيعمل بنظام iOS 18، ويتميز بزر “Camera Control” الجديد الذي يتيح التحكم في الكاميرا دون الحاجة إلى لمس الشاشة، بالإضافة إلى زر “Action” القابل للتخصيص. يقدم كلا النظامين مجموعة واسعة من المزايا والتطبيقات، مع فروق في تجربة المستخدم.

مزايا الذكاء الاصطناعي:

كلا الهاتفين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام وتسهيل أداء المهام؛ إذ يضم هاتف Galaxy S25 Ultra نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة سامسونج Galaxy AI الذي يتضمن مزايا جديدة غير التي أُطلقت العام الماضي مع سلسلة Galaxy S24، وأبرزها: AI Select التي تقترح إجراءات معينة حسب نشاط المستخدم، ومزية الإجراءات عبر التطبيقات التي تسمح بطلب إجراء عدة مهام في أكثر من التطبيق بأمر صوتي واحد. وهناك أيضًا مزية البحث باللغة الطبيعية عن الصور وإعدادات الهاتف.

يمكنك تعرّف المزيد عن هذه المزايا في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف سامسونج Galaxy S25“.

وأما هاتف آيفون 16 برو ماكس فيدعم نظام الذكاء الاصطناعي من آبل (Apple Intelligence) الذي يوفر المساعد الصوتي المُحسن سيري الذي أصبح أكثر ذكاءً وفائدة من قبل، كما يوفر مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحرير الصور وإنشاء الرموز التعبيرية، والمساعدة في كتابة النصوص وغير ذلك. ويتكامل هذا النظام مع ChatGPT من OpenAI، وهذا يعني أنه إذا طلبت من سيري القيام بشيء لا يمكنه القيام به، فسيستعين تلقائيًا بروبوت ChatGPT.

الكاميرا:

يتميز Galaxy S25 Ultra بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات تمتاز بالاحترافية والكفاءة العالية، وتتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدستين مقربتين واحدة بدقة قدرها 50 ميجابكسل والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. توفر هذه العدسات مرونة كبيرة في التصوير وإمكانية التقاط صور عالية الجودة في مختلف الظروف.

وأما هاتف iPhone 16 Pro Max فيضم نظام كاميرا احترافي ومميز يتضمن ثلاث عدسات، تأتي الرئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والعدسة المقربة تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 5x.

كلا الهاتفين يقدمان تجارب تصوير استثنائية تجعلهما من أفضل الهواتف الذكية المناسبة للتصوير الفوتوغرافي، وكلا الهاتفين يمكنهما التقاط صور عالية الدقة والوضوح وتظهر فيها جميع التفاصيل الدقيقة.

البطارية والشحن:

يتفوق هاتف Galaxy S25 Ultra على هاتف iPhone 16 Pro Max بسعة البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

وأما iPhone 16 Pro Max، فيحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4685 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار، ويُباع هاتف iPhone 16 Pro Max بسعر يبدأ من 1200 دولار.

أيهما تختار؟

يقدم كل من Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max مجموعة من المزايا المتقدمة والتقنيات الحديثة التي تلبي احتياجات المستخدمين من مختلف الفئات.

وإذا كنت تفضل نظام أندرويد وتبحث عن هاتف يتميز بشاشة عالية الدقة ويأتي مع قلم مدمج، فقد يكون Galaxy S25 Ultra الخيار الأنسب لك. وأما إذا كنت من محبي نظام iOS وتستخدم أجهزة أخرى من آبل، فإن iPhone 16 Pro Max هو المناسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max:

Galaxy S25 Ultra iPhone 16 Pro Max المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Apple A18 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الصحراوي. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. iOS 18. الوزن 218 جرامًا. 227 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولار. يبدأ من 1200 دولار.