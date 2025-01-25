مزايا يتفوق بها هاتف Galaxy S25 على هاتف iPhone 16

يُعدّ هاتفا Galaxy S25 و iPhone 16 من أبرز الهواتف المناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن هواتف رائدة صغيرة الحجم وتتمتع بقدرات فائقة من حيث الأداء والتصوير، وتتضمن مزايا متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع أن نظام التشغيل غالبًا ما يكون العامل الأساسي لاختيار واحد من هذه الهواتف، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تفضل هاتف سامسونج Galaxy S25 على هاتف iPhone 16، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه الأسباب:

قدرات التصوير الفوتوغرافي:

تتميز سلسلة Galaxy S25 الجديدة بقدراتها الفائقة في التصوير الفوتوغرافي، إذ يأتي هاتف Galaxy S25 مع نظام كاميرا احترافي ثلاثي العدسات يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

وأما هاتف iPhone 16 فيأتي مع نظام كاميرا ثنائي العدسات يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تعزز خوارزميات معالجة الصور المتقدمة من سامسونج ومزايا الذكاء الاصطناعي قدرات التصوير في هاتف Galaxy S25؛ إذ يمكن لهذا الهاتف التقاط صور عالية الدقة والوضوح في الإضاءة المنخفضة، وإنتاج صور بورتريه طبيعية المظهر، وتقديم تحكم يدوي في أوضاع التصوير، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير. ومن المُتوقع أن يقدم نظام الكاميرا في Galaxy S25 نتائج أفضل من التي يقدمها نظام الكاميرا في iPhone 16 خاصة في البيئات المظلمة.

عمر البطارية:

سبب آخر يجعل هاتف Galaxy S25 خيارًا أفضل مقارنة بهاتف iPhone 16 هو عمر البطارية الطويل، فقد حققت سامسونج تقدمًا كبيرًا في تحسين الكفاءة في استهلاك الطاقة مع سلسلة Galaxy S الجديدة.

يحتوي Galaxy S25 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، وتمتاز بالعمر الطويل الذي يدوم طوال اليوم لمعظم المستخدمين، حتى مع الاستخدام المكثف.

الأمر المهم أن عمر البطارية في Galaxy S25 لا يعتمد فقط على السعة، فالتقنية الجديدة لمعدل التحديث التكيفي في هذا الجهاز تُعدل تلقائيًا معدل تحديث الشاشة بين 1 هرتز و120 هرتزًا بناءً على المحتوى المعروض لتحسين الكفاءة في استهلاك الطاقة. ومع الإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Elite الجديد الذي يمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، يمكن لهواتف سامسونج الجديدة تحقيق أداء سلس مع الحفاظ على العمر الطويل للبطارية. وأما هاتف iPhone 16 فيأتي مع بطارية أصغر حجمًا وتبلغ سعتها 3561 ميلي أمبير في الساعة، وشاشته تحافظ على معدل تحديث ثابت يبلغ 60 هرتزًا.

مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة:

أحدثت سامسونج قفزة كبيرة مع نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، مما جعل هواتف Galaxy S25 من أكثر الهواتف ذكاءً وسهولة في الاستخدام. ومع إعلان سلسلة الهواتف الجديدة، أعلنت الشركة مزايا ذكاء اصطناعي جديدة ستكون متوفرة في هواتفها لتعزيز تجربة الاستخدام، فقد استبدلت الشركة مساعد Bixby بروبوت Gemini من جوجل، وما عليك سوى الضغط مطولًا على زر التشغيل لتفعيل الروبوت، ومطالبته بالقيام بأي مهمة تريدها.

ومن المزايا الجديدة البارزة في هواتف سامسونج الجديدة “الإجراءات عبر التطبيقات”، وهي مزية ذكاء اصطناعي تتيح التفاعل السلس بين التطبيقات المختلفة، مما يسمح لك بمطالبة الهاتف بالقيام بمهام تتطلب استخدام تطبيقات متعددة بأمر صوتي واحد.

ومع أن هواتف آيفون 16 تتضمن مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، فإن آبل ما زالت تطلقها بنحو تدريجي، ولا تتوفر سوى بمناطق محدودة، وتدعم لغات معينة.

تحديثات نظام التشغيل لمدة تبلغ سبع سنوات:

تميزت سامسونج من خلال التزامها بتوفير سبع سنوات من تحديثات النظام لهواتف Galaxy S25، وهو النهج الذي قدمته أول مرة مع سلسلة Galaxy S24. يتجاوز هذا الدعم دورة الدعم المعتادة من آبل. ويشمل ذلك الالتزام بتقديم تحديثات لنظام أندرويد والتحديثات الأمنية، مما يضمن الحفاظ على الأداء المستقر للجهاز وأمانه على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام أندرويد مستوى أعلى من التخصيص والمرونة مقارنة بنظام iOS؛ إذ يتمتع المستخدمون بحرية تخصيص الشاشة الرئيسية، وتغيير التطبيقات الافتراضية، وتثبيت متاجر التطبيقات التابعة للجهات الخارجية.