سامسونج تبشّر بقرب وصول تقنية مراقبة سكر الدم في ساعاتها الذكية

تعمل سامسونج على تطوير ميزة جديدة قد تُحدث نقلة نوعية في أجهزة تتبع الصحة القابلة للارتداء، خاصةً ساعاتها الذكية، وهي ميزة مراقبة مستوى السكر في الدم دون وخز الجلد.

وفي مقالٍ جديد، أوضح الدكتور هون باك، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق الصحة الرقمية في شركة سامسونج، أن الشركة تطوّر خوارزمية استشعار تساعد في الكشف المبكر عن علامات مرض السكري.

ويعتمد الأشخاص المصابون بداء السكري بنحو تقليدي على أجهزة تتطلب وخز الجلد للحصول على عينات دم، وتسعى سامسونج إلى إلغاء الحاجة إلى الوخز، وتقديم آلية جديدة لمراقبة مستوى السكر في الدم بسهولة دون عينات الدم.

وقال الدكتور باك: “إننا نسعى إلى تعزيز قدراتنا في الوقاية من الأمراض، خاصةً الحالات القلبية والأيضية، عبر قياس مستويات الجلوكوز، وذلك من خلال إدماج ابتكاراتنا المستمرة في مجال المستشعرات، وريادتنا في الذكاء الاصطناعي”.

و أشار إلى أن الشركة تعمل على تقنية مراقبة مستمرة للجلوكوز في الدم مع تقديم إرشادات غذائية مخصصة.

وتُعد تقنيات قياس ضغط الدم ومستويات السكر عبر الأجهزة القابلة للارتداء مجالًا تتنافس فيه العديد من الشركات حاليًا، بعد أن أصبحت مزايا أخرى مثل مراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وقياس الأكسجين في الدم، شائعة إلى حد بعيد.

وتعمل العديد من الشركات على تطوير مستشعر مشابه، لكن النجاح في تقديم هذه التقنية بنحو عملي لم يتحقق بعدُ. وإذا نجحت سامسونج في ذلك، فقد يُحدث هذا الأمر تحولًا جذريًا في السوق.

ويُشاع أيضًا أن آبل تعمل على تطوير تقنية مراقبة ضغط الدم في ساعة Watch Ultra 3 القادمة، مع مزايا أخرى مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية.