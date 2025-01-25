الكشف عن تفاصيل جديدة حول مشروع “Stargate” الضخم

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تفاصيل إضافية عن مشروع الذكاء الاصطناعي الضخم، الذي يُعرف باسم “بوابة النجوم Stargate”، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثًا.

ويُعد هذا المشروع استثمارًا ضخمًا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ يهدف إلى استثمار 100 مليار دولار في تطوير مراكز البيانات ومنشآت الطاقة اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، مع توقعات بزيادة ذلك الاستثمار إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ويموّل المشروع بنحو رئيسي شركة OpenAI ومجموعة سوفت بنك اليابانية، بالإضافة إلى شركة أوراكل وشركة الاستثمار التكنولوجي الإماراتية (MGX).

وأثار إعلان المشروع ضجة إعلامية كبيرة، لكن صحيفة فايننشال تايمز ذكرت في تقريرٍ أخير نقلًا عن مصادرها أن المشروع لم يؤمّن بعدُ التمويل اللازم، ولن يحصل على دعم حكومي، وسيكون مخصصًا فقط لخدمة شركة OpenAI وأهدافها بنحو حصري عند اكتماله.

وأشار التقرير إلى أن سوفت بنك و OpenAI تخطط كل منهما لاستثمار أكثر من 15 مليار دولار لتمويل المشروع، إلى جانب جمع أموال إضافية من مستثمرين وشركاء آخرين.

ويعمل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، منذ أكثر من عام على تعزيز قدرات شركته من ناحية قوة الحوسبة والوصول إلى البيانات، وهي موارد أساسية لتحقيق هدف الشركة النهائي، وهو تطوير ذكاء اصطناعي يتفوق على القدرات البشرية. وقد سعى ألتمان إلى تنويع مصادر الدعم بعيدًا عن شراكته الحصرية مع مايكروسوفت، التي استثمرت 13 مليار دولار في OpenAI.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت أطلقت في سبتمبر الماضي صندوقًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة قدرها 30 مليار دولار، وأعلنت خططًا لإنفاق 80 مليار دولار إضافية على مشاريع البنية التحتية هذا العام، بمعزل عن مشروع “Stargate”.

يُذكر أن مشروع “Stargate” سُجّل كشركة في ولاية ديلاوير الأمريكية، وتتوزع ملكيتها بين OpenAI، وسوفت بنك، وأوراكل، و MGX. وسيتولى المشروع إدارة منفصلة مع مجلس إدارة مستقل، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.