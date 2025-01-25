آبل تكشف معدل انتشار نظام iOS 18 في هواتف آيفون

نشرت آبل إحصائيات تكشف مدى انتشار نظام التشغيل iOS 18 في هواتف آيفون، موضحةً أن النظام يعمل الآن في 68% من هواتف آيفون، وذلك حتى يوم 21 يناير.

وتُظهر الإحصائيات الرسمية من الشركة أيضًا أن 76% من هواتف آيفون الصادرة خلال السنوات الأربعة الأخيرة تعمل بالنظام الجديد.

وكانت آبل قد بدأت إطلاق الإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل الخاصة بها في شهر سبتمبر الماضي.

ومقارنةً بنظام iOS 17 في العام الماضي، فقد كانت نسبة انتشار iOS 17 تبلغ 66% في كافة أجهزة آيفون، مما يعني زيادة طفيفة بنسبة قدرها 2% هذا العام. أما فيما يتعلق بهواتف السنوات الأربعة الأخيرة، فقد ظلت النسبة ثابتة عند 76%.

وفيما يتعلق بأجهزة آيباد، لم تسجل إحصائيات انتشار iPadOS 18 تغييرات كبيرة، إذ يعمل النظام الجديد في 53% من كافة أجهزة آيباد، وهي النسبة نفسها التي سجلها نظام iPadOS 17 العام الماضي. وأما الأجهزة التي أُصدرت خلال السنوات الأربعة الأخيرة، فقد ارتفعت نسبة انتشار النظام فيها إلى 63% مقارنةً بـ 61% العام الماضي.

وقد يكون هذا الارتفاع الطفيف مرتبطًا بمزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي أضافتها الشركة إلى نظام iOS 18، إذ توفر مجموعة من الأدوات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لم تصرّح آبل بعدد المستخدمين الذين فعّلوا هذه المزايا، واستفادوا منها حتى الآن.

وفي النسخة التجريبية لتحديث iOS 18.3، فعّلت آبل مزايا الذكاء الاصطناعي افتراضيًا عند إعداد النظام أول مرة، على عكس الإصدارات السابقة التي تطلبت موافقة المستخدم لتفعيلها، مما يعزز انتشار مزايا Apple Intelligence بنحو أكبر.

وتُظهر هذه الإحصائيات استمرار تقدم آبل بتعزيز الانتشار السريع لأنظمة التشغيل الحديثة الخاصة بها متفوقةً على نظام أندرويد الذي ما زال إصداره الأخير (Android 15) منتشرًا بنحو محدود.