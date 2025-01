Perplexity تطلق مساعدًا ذكيًا لهواتف أندرويد لمنافسة Gemini

أعلنت Perplexity إطلاق مساعد ذكي جديد لهواتف أندرويد، ضمن تطبيقها الأصلي الذي يوفر للمستخدمين إمكانية البحث عبر الإنترنت بالذكاء الاصطناعي، في محاولة لمنافسة مساعد جوجل الافتراضي Gemini.

ويوفر المساعد الجديد إمكانيات متعددة، مثل الإجابة عن الأسئلة العامة، وتنفيذ المهام اليومية مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وضبط التذكيرات، وحجز المواعيد، وغيرها.

ويتميز المساعد بقدرته على التعامل مع الوسائط المتعددة؛ إذ يمكنه فهم المحتوى الظاهر في شاشة الهاتف، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة به، بالإضافة إلى تشغيل الكاميرا، وتحليل ما يظهر أمامها. على سبيل المثال: يمكن للمساعد طلب سيارة تنقل المستخدم إلى وجهته بمجرد تحديد المكان المطلوب، مع تطبيق Uber أو غيره من التطبيقات المماثلة تلقائيًا، وعرض الخيارات المتاحة.

ويظهر المساعد أداءً سريعًا عند تنفيذ الأوامر في الأجهزة، ويثبت كفاءة في تعرّف الأشياء بصريًا عبر كاميرا الهاتف، وفي كتابة رسائل نصية استنادًا إلى معلومات جهات الاتصال.

ويدعم مساعد Perplexity تطبيقات محددة مثل يوتيوب وأوبر، إلى جانب تطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل والمنبه. ومع ذلك، يفتقر إلى التكامل مع التطبيقات الأخرى. وأكّدت المتحدثة باسم Perplexity، سارة بلاتيك، أن الفريق يعمل على دعم المزيد من التطبيقات والمهام قريبًا.

ويمكن للمستخدمين تفعيل المساعد من خلال تطبيق Perplexity، وتمكينه من أن يحل محل المساعد الافتراضي في الهاتف. وبمجرد التفعيل، يمكن الوصول إليه عن طريق السحب من الزاوية اليسرى للشاشة، أو الضغط المطوّل على زر الشاشة الرئيسية.

ولا يتوفر المساعد الذكي حاليًا لأجهزة آيفون. وأوضحت بلاتيك قائلةً: “إذا منحتنا آبل الصلاحيات اللازمة، سنوفر المساعد في أجهزتها”.

ويتزامن هذا الإعلان مع إطلاق سامسونج هواتف Galaxy S25 المزودة بمساعد Gemini المُجدّد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى سباق جديد في هذا المجال.

We are excited to launch the Perplexity Assistant to all Android users. This marks the transition for Perplexity from an answer engine to a natively integrated assistant that can call other apps and perform basic tasks for you. Update or install Perplexity app on Play Store. pic.twitter.com/FSRDLtVWzB

— Aravind Srinivas (@AravSrinivas) January 23, 2025