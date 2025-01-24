ميتا تُخطط لإطلاق ثلاث نظارات ذكية جديدة

تشير تقارير جديدة إلى أن ميتا تعمل على ثلاثة إصدارات جديدة من النظارات الذكية، ومن المتوقع إطلاقها بحلول عام 2027.

وتواصل الشركة استثمارها في سوق النظارات الذكية، بعدما بدأت رحلتها في عالم الواقع الافتراضي بإطلاق نظارة Oculus Rift عام 2012. ومنذ ذلك الحين، وسّعت الشركة منتجاتها لتشمل أجهزة الواقع الممتد (XR)، والتعاون مع Ray-Ban لإنتاج نظارات ذكية.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن ميتا تعمل على ثلاثة نماذج جديدة من النظارات الذكية؛ ويُعد النموذج الأول – الذي يحمل الاسم الرمزي Hypernova – نسخة محسّنة من نظارات Ray-Ban الذكية الحالية، ومن المتوقع أن تتضمن تلك النظارة شاشة مدمجة في أسفل العدسة اليمنى، لعرض التطبيقات والإشعارات ومعاينة الصور، ويقال إن سعرها قد يبلغ ألف دولار.

وأما النموذج الثاني، فهو يحمل الاسم الرمزي Artemis، ويُعد هذا الإصدار النسخة التجارية من نظارات Orion النموذجية التي تعمل بالواقع المعزز، وسيحتوي هذا النموذج على تقنيات متقدمة مثل التكامل مع الذكاء الاصطناعي، وتتبع العينين واليدين والإشارات العصبية، كما سيتميز النموذج بخفة الوزن، لكن التكلفة العالية والتحديات المرتبطة بالإنتاج على نطاق واسع تعوق إطلاقه في الموعد المحدد.

وفيما يتعلق بالنموذج الثالث، فإن ميتا سوف تجعله نموذجًا رياضيًا بالتعاون مع شركة Oakley لتلبية احتياجات المستخدمين النشطين، وسيحتوي هذا النموذج على كاميرا مدمجة دون شاشة عرض، إذ ستُركّز الكاميرا على تتبع الأنشطة الرياضية بتصميم مريح خفيف الوزن.

يُذكر أن شركتي Ray-Ban و Oakley كلتاهما تنتميان إلى الشركة الأم Luxottica، لكنهما تستهدفان شرائح سوقية مختلفة، إذ تُركز Ray-Ban على التصميمات الأنيقة للاستخدامات اليومية، في حين تطرح Oakley منتجاتها بمواصفات تُناسب الاستخدامات الرياضية.

وتهدف ميتا من خلال هذه النماذج إلى تعزيز وجودها في سوق أجهزة الواقع الممتد XR، ومنافسة الشركات الكبرى مثل آبل وجوجل. ومع التطورات التقنية والاهتمام المتزايد بتقنيات الواقع الممتد، قد تُشكّل هذه الخطوات تقدمًا كبيرًا للشركة في هذا المجال.