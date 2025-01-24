هاتف Redmi Note 14 Pro Plus من أحدث إصدارات سلسلة Redmi Note الشهيرة من شركة شاومي، ويندرج هذا الهاتف ضمن الفئة المتوسطة، ويمتاز بالأداء القوي، والشاشة المميزة، والكاميرات المتقدمة، مع تصميم جذاب ومتانة عالية.

يُعدّ هذا الهاتف خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز متكامل من فئة الهواتف المتوسطة، يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي، ويمكنه أداء جميع المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة.

ولتوضيح مواصفات ومزايا هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Redmi Note 14 Pro Plus الجديد من شاومي:

التصميم:

يتميز هاتف Redmi Note 14 Pro Plus بتصميم أنيق، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorrila Glass 7i) أو طبقة من الجلد الصناعي، وأما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم.

تبلغ أبعاد الهاتف 162.5 × 74.7 × 8.8 ملم، ويزن 205 جرامات. ويتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يتيح له تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

الشاشة:

يضم الهاتف شاشة AMOLED بمقاس قدره 6.67 بوصات، تدعم عرض 68 مليار لون، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنيتي +HDR10 و Dolby Vision. وتبلغ دقة الشاشة 1220×2712 بكسلًا، وتمتاز بكثافة تبلغ 446 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتصل درجة سطوعها إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 14 Pro Plus بمعالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 3 المصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 710.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2. ويعمل الهاتف بنظام HyperOS المستند إلى أندرويد 14، وسيحصل على ثلاثة تحديثات لنظام التشغيل.

يتميز هاتف شاومي بالأداء القوي، ويمكنه أداء المهام اليومية بسلاسة، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لترجمة النصوص وتلخيصها وتدقيقها، بالإضافة إلى مزية تحويل الصوت إلى نص (AI Recorder)، ومزية الترجمة الفورية (AI Subtitle).

الكاميرا:

يتضمن هاتف شاومي الجديد كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي الكاميرات بالمواصفات التالية:

الكاميرا الخلفية:

العدسة الرئيسية تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، وتدعم تقنية التركيز التلقائي (PDAF) والتثبيت البصري (OIS).

العدسة الفائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وزاوية رؤية تبلغ 120 درجة.

العدسة المقربة تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يدعم هذا الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور، وتشمل:

AI Erase Pro: لمسح العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

AI Image Expansion: لتوسيع الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

AI Cutout: لتحديد موضوع معين في الصورة وفصله عن الخلفية.

AI Film: لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

البطارية والشحن:

يحتوي Redmi Note 14 Pro Plus على بطارية تبلغ سعتها 5110 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا.

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Redmi Note 14 Pro يبدأ من 1299 ريال#RedmiNote14Series — شاومي السعودية | Xiaomi KSA (@XiaomiKSA_) January 23, 2025

السعر:

يُباع هاتف شاومي Redmi Note 14 Pro Plus بسعر قدره 1699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتف Redmi Note 14 Pro Plus الجديد من شاومي:

المواصفات Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus المعالج معالج ( Snapdragon 7s Gen 3 ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 20 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل HyperOS المستند إلى أندرويد 14. البطارية 5110 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأزرق، والبنفسجي. الوزن 205 جرامات. السعر 1699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.