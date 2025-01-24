سامسونج تزيل تطبيقها للرسائل من هواتف Galaxy S25

أكّدت سامسونج رسميًا إزالة تطبيقها الشهير Samsung Messages الخاص بإدارة الرسائل من سلسلة هواتف Galaxy S25 الجديدة، لصالح تطبيق “رسائل جوجل Google Messages“، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الشركتين لتعزيز تجربة المستخدم، وفقًا لما ذكرته سامسونج في بيانٍ رسمي.

ولم يعد تطبيق سامسونج للرسائل مثبتًا بنحو افتراضي في الهواتف الجديدة، ولا متاحًا عبر متجر جوجل بلاي، وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقها ما زال بإمكانهم الاستمرار باستخدامه إن كانوا يفضلون ذلك.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن اعتماد الرسائل من نوع RCS عبر تطبيق جوجل يهدف إلى تقديم تجربة محسّنة للمراسلة الفورية بين أجهزة أندرويد والأنظمة الأخرى.

وكانت سامسونج توفر تطبيقي المراسلة معًا منذ إطلاق سلسلة Galaxy S21، واستمر ذلك حتى أصبح تطبيق جوجل التطبيق الوحيد المثبت افتراضيًا في هواتف Galaxy S25.

وتهدف هذه الخطوة إلى التخلص من التطبيقات المُكررة في واجهة One UI، لكن بعض المستخدمين قد يفتقدون المزايا التي كان يقدمها تطبيق سامسونج، مثل القدرة على إنشاء مجلدات مُخصصة داخل التطبيق، وتنظيم الرسائل بطرق مبتكرة، وهي مزايا قد تضيفها جوجل مستقبلًا.

ويبقى السؤال مطروحًا حول مصير تطبيق سامسونج في الأجهزة القديمة التي ستحصل على تحديث واجهة One UI 7، إذ أظهرت النسخ التجريبية لتلك الواجهة استمرار وجود تطبيق سامسونج في هواتف Galaxy S24.

ولم توضح الشركة بعدُ إمكانية نقل الرسائل بسهولة من تطبيقها إلى تطبيق جوجل، كما لا يُعرف إذا كان التطبيق سيبقى متاحًا للتنزيل من متجر جالاكسي على هواتف Galaxy S25.