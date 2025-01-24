جوجل تطلق ميزة “فحص الهوية” لتعزيز أمان هواتف أندرويد

أعلنت جوجل رسميًا إطلاق ميزة “فحص الهوية Identity Check” الجديدة لبعض الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 15، بهدف منع اللصوص من الوصول إلى حسابات المستخدمين الرقمية.

وتعتمد الميزة على المصادقة البيومترية لتأمين بعض إعدادات الجهاز والحساب عند استخدام الهاتف خارج المواقع الموثوقة مثل المنزل أو مكان العمل.

وأوضحت جوجل في مدونتها أن الميزة صُممت لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرّح به، مما يقلل أخطار سرقة الهوية والاحتيال المالي وانتهاكات الخصوصية.

وتشبه ميزة جوجل ميزة “حماية الجهاز المسروق Stolen Device Protection” التي قدمتها آبل في وقتٍ سابق، بعد تقارير عن لصوص يراقبون إدخال المستخدمين رموز المرور في هواتف آيفون قبل سرقتها، واستغلالها للوصول إلى البيانات الخاصة.

وتشمل الإعدادات التي تحميها ميزة “فحص الهوية Identity Check” تغيير رمز PIN الخاص بالجهاز، وتعطيل مزايا الحماية من السرقة، وإيقاف خدمة Find My Device، وإعادة ضبط المصنع، وتعديل إعدادات المصادقة البيومترية، وغير ذلك من الإعدادات.

وأعلنت جوجل أن الميزة ستصل إلى هواتف سامسونج جالاكسي المزودة بواجهة One UI 7 خلال الأسابيع المقبلة، وهواتف بكسل الخاصة بها العاملة بنظام أندرويد 15، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى من باقي الشركات بحلول نهاية العام الجاري.

وتُعد هذه الميزة تطورًا هامًا في حماية بيانات المستخدمين الرقمية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في المهام اليومية، وحساسية المعلومات المُخزّنة فيها.