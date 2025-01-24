جوجل تطلق النسخة التجريبية العامة الأولى لنظام أندرويد 16

بدأت جوجل طرح النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام أندرويد 16 الذي يأتي حاملًا العديد من المزايا الجديدة، مثل تحسين نظام الإشعارات، وإدماج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini بنحو أعمق، وغير ذلك.

وتضيف جوجل ميزة الإشعارات الديناميكية إلى شاشة القفل، وتُعرف باسم Live Updates، لتتبع أنشطة مثل خدمات التوصيل والتنقل. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان سامسونج ميزة مشابهة في هواتف Galaxy S25 مع واجهة One UI 7 الجديدة.

وتتيح إشعارات Live Updates للمستخدمين متابعة الأنشطة الجارية بسرعة وسهولة، وهي تعمل بنحو مشابه لميزة Live Activities التي قدمتها آبل في 2022 في نظام iOS. وتدعم الميزة حاليًا خدمات مثل التوصيل، والتنقل، وطلب الطعام، وتقتصر نسختها الحالية على التطبيقات التي تتبع الأنشطة بنحو مباشر، مع توقعات بتوسيع دعمها لاحقًا.

وعلى عكس ميزة “Dynamic Island” من آبل وميزة “Now Bar” من سامسونج، تظهر الإشعارات في نظام أندرويد 16 كجزء من قائمة الإشعارات العادية أعلى الشاشة.

وتشمل النسخة التجريبية تغييرات كبيرة لضمان توافق التطبيقات مع الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، إذ أصبح من الضروري أن تكون التطبيقات قابلة لتغيير حجمها والعمل بكامل الشاشة على هذه الأجهزة، مع استثناء مؤقت للألعاب. وسيتعين على المطورين الالتزام بهذه القاعدة مع إصدار أندرويد 17 في 2026.

وأكّدت جوجل أنها ستضيف المزيد من الامتدادات إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini، مما يتيح له التحكم في تطبيقات متعددة ضمن طلب واحد، ويعمل Gemini حاليًا مع تطبيقات جوجل وبعض التطبيقات الخارجية، مثل واتساب مع وعد بتوسيع نطاق هذا الدعم مستقبلًا.

وتضم النسخة التجريبية العامة الأولى أيضًا مزايا أخرى مثل دعم برنامج الترميز APV للفيديو الاحترافي، وتحسينات في الكشف عن المشاهد لتفعيل الوضع الليلي في الكاميرات، ودعم محسّن للنصوص العمودية، وتحسينات في قائمة اختيار الصور، وتكامل أفضل مع التطبيقات الصحية عبر منصة Health Connect.

وتتيح جوجل الآن النسخة التجريبية من نظام أندرويد 16 لهواتف بكسل 6 فما أحدث. ومن المقرر إطلاق النسخة النهائية من النظام في الربع الثاني من العام الجاري.