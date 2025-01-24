جوجل تستثمر في الواقع الممتد XR بشراكة جديدة مع HTC

أعلنت شركة جوجل استحواذها على أجزاء من فريق الهندسة في قسم Vive في شركة HTC التايوانية بهدف تسريع تطوير نظام التشغيل الجديد Android XR المخصص لأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيانٍ رسمي.

ويُطوّر نظام التشغيل الجديد بالتعاون بين جوجل وشركتي سامسونج وكوالكوم. ويهدف هذا النظام إلى أن يكون منصة موحّدة لأجهزة الواقع الممتد (XR)، مع تزويده بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من جوجل.

وأفادت HTC في بيانها بأن جوجل وافقت على دفع 250 مليون دولار نقدًا كجزء من الصفقة، وستحصل جوجل على ترخيص غير حصري لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة الواقع المعزز والواقع الافتراضي من HTC، كما سينضم عدد من موظفي HTC إلى جوجل.

وتُعد HTC من الشركات الرائدة في مجال الواقع الممتد XR، إذ أطلقت مبكرًا نظارة الواقع الافتراضي المتطورة HTC Vive في عام 2016 بالتعاون مع شركة Valve Corp. ومنذ ذلك الحين، استمرت الشركة بتطوير تقنياتها لتقديم أجهزة قوية ومبتكرة في هذا المجال.

وطرحت جوجل نظام Android XR العام الماضي كمنصة مفتوحة ومتكاملة لتطوير منتجات الواقع الممتد XR، ويُمكن أن يصبح النظام أداة تنافسية للمطورين في مواجهة الشركات الكُبرى مثل ميتا وآبل.

وأكدت جوجل أن النظام سيدعم شركات مثل Lynx وسوني و Xreal لتطوير أجهزة XR بقدرات موسّعة، مما يسهم في تسريع تبني تلك التقنية على نطاق واسع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة متزايدة في سوق أنظمة التشغيل المماثلة، إذ أطلقت آبل نظام VisionOS لنظارتها Vision Pro في عام 2024، في حين أطلقت ميتا نظام Horizon OS لنظارات Quest في العام نفسه.

ومن المتوقع أن تكون نظارة سامسونج التي تُعرف باسم “مشروع موهان Project Moohan” أول جهاز يعمل بنظام Android XR، وتشير تقارير إلى أنها تتمتع بتقنيات مشابهة لنظارة Vision Pro من آبل، مع تقنيات أخرى مستوحاة من نظارة Quest Pro التي توقفت ميتا عن إنتاجها.