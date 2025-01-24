الإعلانات تصل رسميًا إلى منصة ثردز

أعلنت شركة ميتا بدء اختبار عرض الإعلانات في منصة ثردز بنحو محدود ومبكر. ووفقًا لما ذكره آدم موسيري، مدير إنستاجرام، فإن الاختبار سوف يُجرَى بالتعاون مع عددٍ محدود من الشركات في كلٍ من الولايات المتحدة واليابان.

وستظهر الإعلانات في شكل صور بين المنشورات في الصفحة الرئيسية للمستخدمين. وأوضحت ميتا: “سنتابع نتائج هذا الاختبار، ونراقب التقدم قبل توسيع التجربة بنحو أوسع”.

ولضمان عرض إعلانات ملائمة لكل مستخدم، سوف تعتمد ميتا على نشاط المستخدمين في منصتي ثردز وإنستاجرام، بالإضافة إلى المنشورات التي يتفاعلون معها، وعنوان البريد الإلكتروني، ونشاط المستخدمين في تقنيات خارجية غير تابعة لميتا، وفقًا لما ورد في صفحة الدعم الخاصة بالشركة.

وستوفر منصة ثردز أدوات مخصصة للمستخدمين لإدارة الإعلانات التي تظهر لهم، ومنها خيارات لتخطيها، أو إخفائها، أو الإبلاغ عنها، إلى جانب إمكانية تخصيص نوعية الإعلانات من مركز الحسابات.

ومن جهة أخرى، أعلنت ثردز مزايا أخرى مثل ميزة إحصاءات المنشورات، التي تتيح للمستخدمين معرفة مدى وصول المنشورات، ومدى التفاعل معها، وفهم تفاصيل الجمهور، مثل التركيبة السكانية، ويمكن معرفة تلك التفاصيل لكلٍ منشور على حدة.

وقدّمت المنصة ميزة إضافة التعليقات المرئية إلى المنشورات التي يعيد المستخدمون نشرها، وعند النقر على الأيقونة المُخصصة لها، سوف تُعرض واجهة أدوات التعليق المرئي، ومنها قلم للتمييز، وأداة سهم، وقلم تحديد باللون الأحمر. وتُستخدم هذه الأدوات لتسليط الضوء على أجزاء معينة من المنشور قبل مشاركته.

ومن المزايا الجديدة ميزة جدولة المنشورات التي تتيح للمستخدمين التخطيط لنشر محتواهم في أوقات محددة، مما يساعدهم في إدارة وجودهم في المنصة بنحو أكثر تنظيمًا.