أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف سامسونج Galaxy S25

أطلقت سامسونج مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة ضمن سلسلة هواتف Galaxy S25، مواصلةً تطوير نظام Galaxy AI الذي أطلقته العام الماضي.

ركزت الدفعة الأولى من مزايا Galaxy AI في جوانب معينة، مثل تعديل الصور وترجمة المكالمات الهاتفية، لكن المزايا الجديدة التي أعلنتها الشركة يوم الأربعاء تهدف إلى تسهيل استخدام الهاتف بنحو عام. وتشمل هذه المزايا القدرة على تنفيذ إجراءات في تطبيقات متعددة باستخدام الأوامر الصوتية، والتحدث أو الكتابة بلغة طبيعية عند البحث عن الصور أو إعدادات الجهاز.

تشير هذه التحديثات إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونج تعتمد بنحو متزايد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام هواتفها. وقد اتخذت كل من آبل وجوجل نهجًا مشابهًا مع هواتف آيفون 16 و Pixel 9، التي تضمنت مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تطلق آبل مزايا الذكاء الاصطناعي تدريجيًا من خلال تحديثات البرامج، وأما سامسونج فأكدت أن المزايا الجديدة ستكون جميعها متاحة ضمن سلسلة Galaxy S25 عند الإطلاق.

ومع أن المزايا الجديدة ستتوفر في الهواتف الحديثة فإن الشركة قد توفرها في بعض الأجهزة القديمة، كما فعلت مع بعض مزايا Galaxy AI التي أطلقتها مع سلسلة S24.

وفيما يلي، سنذكر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في سلسلة Galaxy S25:

الإجراءات عبر التطبيقات:

من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف Galaxy S25 هي (الإجراءات عبر التطبيقات) Cross app actions، التي تتيح تنفيذ مهام تتطلب عادةً فتح تطبيقات متعددة باستخدام أمر صوتي واحد. على سبيل المثال: يمكنك قول: “ابحث عن مطعم نباتي بالقرب مني وأرسله في رسالة نصية”، أو “ابحث عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة وأضفها إلى التقويم”.

تقول سامسونج إن مزية “الإجراءات عبر التطبيقات” ستستخدم مزيجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والنماذج الخاصة بشركة جوجل، وذلك بناءً على طبيعة الأمر الصوتي. على سبيل المثال: إذا كان الأمر الصوتي يركز في البحث عبر الإنترنت، فمن المرجح أن يستخدم النماذج الخاصة بجوجل، وأما إذا كان الأمر يتعلق بتطبيقات سامسونج مثل Samsung Notes، فسيعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بسامسونج.

أداة AI Select:

AI Select هي أداة تقترح إجراءات بناءً على محتوى شاشة هاتفك. على سبيل المثال: قد تقترح التقاط صورة GIF إذا كنت تشاهد فيديو، أو تعيين الصورة التي تشاهدها خلفية للهاتف.

يمكن للمستخدم الوصول إلى AI Select بسحب لوحة (Edge Panel) التي تحتوي على اختصارات للتطبيقات. عند النقر على الزر الخاص بالأداة، تحلل AI Select محتوى الشاشة لتقديم اقتراحات مناسبة.

البحث باللغة الطبيعية:

في هواتف Galaxy S25 ستتمكن من البحث عن صور أو إعدادات معينة باستخدام اللغة الطبيعية. على سبيل المثال: في تطبيق المعرض، يمكنك كتابة شيء مثل: “حفل زفاف في قاعة فيلادلفيا” للعثور على الصور ذات الصلة. تقول سامسونج إن هواتفها الجديدة تستخدم بيانات الموقع لتحديد مكان التقاط الصورة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى الصورة.

تدعم إعدادات الجهاز أيضًا هذا النوع من البحث، على سبيل المثال: إذا كنت لا تعرف اسم إعداد معين أو كيفية الوصول إليها، يمكنك قول أو كتابة شيء يشير إلى الإعداد الذي ترغب في ضبطه، مثل: “هل يمكنك مساعدتي في ضبط إضاءة الشاشة؟” لإظهار الإعدادات ذات الصلة مثل إعدادات السطوع أو مرشح الضوء الأزرق.

التوصيات الشخصية:

تسعى سامسونج إلى جعل تجربة استخدام هواتفها أكثر تخصيصًا، ولتحقيق ذلك تستخدم الشركة نموذج لغوي كبير لتقديم توصيات بناءً على عاداتك الشخصية وكيفية استخدامك للهاتف. على سبيل المثال: إذا كنت تخرج من منزلك كل يوم في وقت محدد وتُفعل وضع القيادة، فقد يقترح هاتف Galaxy S25 إنشاء روتين لتفعيل وضع القيادة تلقائيًا بمجرد خروجك من المنزل.

تحسين مزية Circle to Search:

تحسنت قدرات مزية البحث Circle to Search في هواتف Galaxy S25 لتتعرف الأصوات مثل: الأغاني في مقاطع الفيديو، كما يمكنها تعرف أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL الظاهرة على الشاشة، مع السماح للمستخدم بالنقر فوق الروابط لزيارة المواقع الإلكترونية أو النقر فوق الرقم لإجراء مكالمة.