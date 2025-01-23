OpenAI تطلق “Operator”.. وكيل ذكاء اصطناعي لإتمام المهام عبر الإنترنت

أعلنت شركة OpenAI إطلاق “Operator“، وهو وكيل ذكاء اصطناعي شامل يمكنه التحكم في متصفح الويب وأداء مهام مستقلة نيابةً عن المستخدم، مثل حجز الإقامات الفندقية أو التسوق عبر الإنترنت، وغيرها من المهام.

وتوفر الشركة حاليًا “Operator” ضمن اشتراك ChatGPT Pro الذي تبلغ قيمته 200 دولار شهريًا، مع خطط للتوسع لاحقًا من أجل إتاحته ضمن اشتراكات Plus و Team و Enterprise خلال الأشهر المقبلة.

وتوفر واجهة “Operator” خيارات متعددة للمهام، مثل التسوق والتوصيل وطلب الطعام والسفر، ويمكن للوكيل الذكي تنفيذ هذه المهام تلقائيًا. وعند تفعيل “Operator”، تظهر نافذة متصفح مُخصصة تعرض العمليات التي يقوم بها الوكيل خطوة بخطوة، مع إمكانية تدخل المستخدم في أي وقت.

ويعتمد “Operator” على نموذج الذكاء الاصطناعي Computer-Using Agent أو (CUA) الذي يجمع بين قدرات الرؤية والتحليل البصري لنموذج GPT-4o وخصائص الاستدلال لنماذج OpenAI المتقدمة. ويعمل النموذج عبر التفاعل مع واجهات مواقع الويب بنحو مشابه للبشر، دون الحاجة إلى استخدام واجهات برمجية مخصصة، إذ يمكنه الضغط على الروابط والتمرير وتعديل الخيارات وإدخال بعض البيانات وغيرها.

ويطلب “Operator” تأكيد المستخدم قبل تنفيذ أي خطوة مهمة ذات تأثير، مثل تأكيد الطلبات أو إرسال الرسائل الإلكترونية، مما يتيح للمستخدم مراجعة المهام قبل تنفيذها. ومع ذلك، تؤكد الشركة أن النموذج قد لا يعمل بكفاءة في كافة المواقف، إذ تتطلب بعض العمليات الحساسة، مثل المعاملات المصرفية، إشرافًا مباشرًا من المستخدم.

وأوضحت OpenAI أيضًا أن “Operator” لا يجمع البيانات الشخصية أو يلتقط صورًا لها، وقد تعاونت مع شركات مثل DoorDash و eBay و Instacart و Uber وغيرها لضمان الامتثال لشروط استخدام خدماتها.

ويشكّل “Operator” نقلة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي، إذ يتجاوز مجرد تقديم المعلومات إلى تنفيذ إجراءات فعلية عبر الإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أن OpenAI قد تأخرت قليلًا في إعلان تلك التقنية التي سبقتها إليها شركات أخرى منافسة مثل جوجل وأنثروبيك، لكنها أكدت أنها تسعى إلى ضمان الأمان في استخدام هذه التكنولوجيا.

ومع إطلاق “Operator”، يبدأ فصل جديد في كيفية تفاعل المستخدمين مع الإنترنت وأجهزة الحاسوب.

ويعد وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) برامج حاسوبية ذكية مصممة لإدراك أشياء محددة، واتخاذ القرارات لتحقيق أهداف بعينها، ويختلف الوكلاء عن برامج الذكاء الاصطناعي التقليدية في قدرتهم على التفاعل مع بيئة ديناميكية، واتخاذ إجراءات بناءً على هذا التفاعل.