سامسونج تشوّق لهاتف Galaxy S25 Edge بتصميم فائق النحافة

كشفت سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S25 الجديدة التي تضم ثلاثة هواتف، وهي Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra، وقدّمت أيضًا عرضًا تشويقيًا لهاتف Galaxy S25 Edge الفائق النحافة الذي لن يُطلق مع باقي هواتف السلسلة.

واستعرضت سامسونج هاتف Galaxy S25 Edge لمدة وجيزة خلال حدثها الأخير دون الكشف عن الأبعاد الدقيقة لسُمكه أو أي مواصفات أخرى، ويتبع الهاتف الفلسفة التصميمية نفسها لسلسلة Galaxy S25، ولكنه يحمل بعض الاختلافات، إذ يحتوي على كاميرتين فقط في الجهة الخلفية.

ووفقًا للتقارير السابقة، فقد يأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.7 إنشات، مع معالج Snapdragon 8 Elite وذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، كما سيضم كاميرا مزدوجة، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وأخرى للتقريب البصري حتى 3.5 مرات بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وأكّدت سامسونج أن هاتف Galaxy S25 Edge لن يُطلق مع بقية هواتف السلسلة خلال الأسابيع المقبلة، لكنه قد يُطرح لاحقًا في الأسواق خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي.

ويلفت التصميم النحيف للهاتف الأنظار، لكن ذلك التصميم يثير القلق بشأن سعة بطارية الهاتف، إذ قد يؤثر السُمك النحيف في سعتها.

ومن جهة أخرى، تعمل آبل أيضًا على إصدار مماثل شديد النحافة من هواتف آيفون، قد يحمل اسم “آيفون آير“، ومن المنتظر إطلاقه في الربع الأخير من العام الجاري مع باقي هواتف آيفون الجديدة.