سامسونج تستعرض نظارتها الذكية الجديدة بنظام أندرويد XR

كشفت شركة سامسونج قبل أسابيع قليلة عن نموذج أولي لنظارة الواقع الممتد (XR) الخاصة بها، التي تحمل اسم “مشروع موهان Project Moohan” معلنةً أنها تعمل على تجارب جديدة اعتمادًا على نظام التشغيل الجديد من جوجل أندرويد XR، وقد قدّمت الشركة الكورية نظارتها للجمهور لأول مرة خلال حدث الكشف عن هواتف Galaxy S25.

وخلال الحدث أشارت سامسونج إلى نظارتها المنتظرة خلال الكلمة الرئيسية بنحو عابر دون تقديم أي معلومات إضافية، لكن عرض النظارة في المنطقة المُخصصة للإعلام أعطى لمحة عن تصميمها من قرب.

وتعمل النظارة بنظام أندرويد XR الذي يدعم الحوسبة المكانية على غرار نظام visionOS في نظارة آبل Vision Pro، إذ تظهر التطبيقات كأنها نوافذ كبيرة أمام أعين المستخدمين، ويمكن التحكم فيها عبر إيماءات الأصابع. وتشير التوقعات إلى أن النظارة تحتوي على شاشتين من نوع OLED بدقة فائقة مع معدل تحديث مرتفع.

ومن المتوقع أن تحتوي النظارة على عدة كاميرات لتتبع حركة العينين واليدين، بالإضافة إلى تسجيل البيئة المحيطة بدقة وإعادة عرضها بزمن استجابة منخفض، مما يمنح المستخدمين حرية التنقل بسهولة في أثناء الاستخدام.

وستعتمد النظارة على معالج Snapdragon XR2+ Gen 2 من كوالكوم، الذي يضم وحدة معالجة مركزية بها 6 نوى تصل سرعتها إلى 2.4 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج صور يدعم تشغيل حتى 12 كاميرا في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن تأتي النظارة بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، إلى جانب دعم البلوتوث 5.4 وشبكة الواي فاي 7.

ولم تعلن سامسونج موعدًا محددًا لإطلاق النظارة، لكن من المرجح طرحها للبيع قبل نهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن تكون النظارة ذات تكلفة مرتفعة تتجاوز ألفي دولار أمريكي، وأن يكون الإطلاق الأولي محدودًا في عدد من الأسواق.