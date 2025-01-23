جوجل تضخ استثمارات إضافية في أنثروبيك

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية نقلًا عن مصادر مطلعة بأن شركة جوجل قررت استثمار مليار دولار إضافي في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “أنثروبيك Anthropic”، مما يرفع إجمالي استثماراتها في الشركة إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار. ولم تصدر أي من الشركتين تعليقًا رسميًا حول هذه الخطوة حتى الآن.

يُذكر أن جوجل تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي Claude الخاصة بشركة أنثروبيك في منصتها الخاصة بتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي “Vertex AI”.

وفي سياقٍ متصل، فقد استثمرت أمازون أربعة مليارات دولار في أنثروبيك، بهدف إدماج نماذج Claude في الجيل الجديد من المساعد الصوتي “أليكسا” والمنتجات المعتمدة عليه.

وتشير تقارير إلى أن أنثروبيك تجري محادثات مع جهات أخرى لجمع ملياري دولار إضافيين، مما قد يرفع قيمتها السوقية إلى 60 مليار دولار. ومع ذلك، يشك المستثمرون في إمكانية تحقيق أنثروبيك أو منافسيها أرباحًا على المدى القريب، نظرًا إلى التكاليف الباهظة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن جوجل كانت أول شركة ابتكرت تقنية “المحولات Transformers” عام 2017، وهي نوع من الشبكات العصبية التي أصبحت أساسًا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد نجحت جوجل في تطوير نماذج مثل Gemini و Imagen و Veo، لكنها لم تحقق النفوذ نفسه في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنةً بمنافسيها.

ومن ناحية أخرى، أثارت استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في شركات الذكاء الاصطناعي قلق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، التي فتحت تحقيقًا سابقًا في استثمار جوجل الأولي البالغ 2.3 مليار دولار في الشركة.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن المفوضة السابقة للجنة، لينا خان، التي اشتهرت بتطبيقها الصارم لقوانين مكافحة الاحتكار، قد استقالت من منصبها بعد وصول ترامب إلى الحكم، مما قد يؤدي إلى تقليل التدقيق على صفقات مماثلة مستقبلًا.