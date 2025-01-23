تقرير جديد يسلّط الضوء على علاقة جوجل بالجيش الإسرائيلي

كشفت وثائق حديثة أن شركة جوجل أدت دورًا أكبر مما كان متوقعًا في توفير أدوات تقنية لإسرائيل خلال حربها الأخيرة على غزة، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست في تقرير أخير.

وأوضحت الصحيفة أن موظفي جوجل تعاونوا بنحو متكرر مع الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية لتوسيع الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها.

وكانت جوجل قد وقّعت في عام 2021 عقدًا قيمته 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية فيما يُعرف بمشروع “نيمبوس Nimbus”، وذلك بالتعاون أيضًا مع أمازون.

وتشير الوثائق إلى أن بعض موظفي جوجل أنفسهم طالبوا مرارًا بمنح إسرائيل وصولًا أكبر إلى تقنيات الشركة، خاصةً بعد بداية الحرب الأخيرة على غزة.

وذكرت الصحيفة أن أحد موظفي قسم الحوسبة السحابية في جوجل طلب تعزيز وصول وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى منصة Vertex AI، محذرًا من إمكانية توجه الوزارة إلى أمازون عوضًا عن جوجل.

وتُعد Vertex AI منصة تعلم آلي شاملة، وتضم مجموعة أدوات وخدمات سحابية تساعد في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتشغيلها.

وفي نوفمبر 2024، كشفت وثائق إضافية عن طلب موظفي الشركة منح الجيش الإسرائيلي إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطلق عليها جوجل اسم “Gemini”، بهدف تطوير مساعد تقني خاص لتحسين معالجة الصوت والوثائق. وما زالت تفاصيل استخدام هذه الأدوات في العمليات العسكرية غير واضحة.

وتأتي هذه الأخبار وسط احتجاجات مستمرة من موظفي الشركة ضد عقد “نيمبوس”. ومع ذلك، فقد فصلت الشركة أكثر من 50 موظفًا بسبب مواقفهم المُعلنة ضد هذا العقد، كما أرسل أكثر من 100 موظف، منهم مدراء وأعضاء في مجموعة حقوق الإنسان التابعة لجوجل، رسالة في منتصف عام 2024 تطالب بمراجعة العقد، لكن الشركة تجاهلت تلك المطالب حتى الآن، وتتجنب الإدلاء بأي تصريحات رسمية بشأن علاقتها بالحكومة الإسرائيلية.