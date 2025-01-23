تروكولر يطلق تحديثًا ضخمًا لهواتف آيفون بمزايا طال انتظارها

أطلق تروكولر Truecaller أكبر تحديث لتطبيقه المُخصص لهواتف آيفون، مع مزايا جديدة كانت متاحة لمستخدمي أندرويد منذ سنوات.

ويتضمن التحديث دعم ميزة تعرّف هوية المتصل في الوقت الفعلي، وحظر المكالمات المزعجة بنحو تلقائي، وهي إضافات لم تكن متاحة في تطبيق تروكولر لهواتف آيفون من قبل.

وتتيح ميزة تعرّف هوية المتصل عرض معلومات حول المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، مثل اسم المتصل المُسجّل في قاعدة بيانات التطبيق، وفي بعض الحالات، موقعه.

ووفقًا لبيانٍ رسمي من الشركة المطوّرة، فقد أصبح من الممكن تقديم هذه المزايا بعد التغييرات الجوهرية التي أجرتها آبل في تحديث iOS 18 العام الماضي. وقد أضافت الشركة سابقًا ميزة تعرّف هوية المتصل المباشرة إلى iOS، لكن قيود النظام كانت تحد من فاعليتها مقارنةً بالتطبيقات الخارجية في أندرويد.

وصرّحت الشركة بأن التحديث الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات التطبيق العالمية لتعرّف أكبر عدد ممكن من المكالمات، وأوضحت أن خاصية تعرّف المتصل كانت سابقًا محدودة بقاعدة بيانات صغيرة مخزنة في جهاز المستخدم، ولكن مع التحديث الأخير، أصبحت أكثر شمولًا.

وكانت آبل قد طوّرت إطار عمل جديدًا يُعرف بـ Live Caller ID Lookup، مما أتاح لتطبيقات مثل تروكولر تقديم هذه الميزة بنحو يحافظ على خصوصية المستخدمين، وادعت الشركة المطوّرة أنها أول تطبيق في العالم ينفذ هذا الإطار على نطاق واسع.

ويُشكل مستخدمو هواتف آيفون نحو 7% من إجمالي مستخدمي التطبيق النشطين شهريًا، والبالغ عددهم 435 مليون مستخدم، أي نحو 30 مليون مستخدم، ومع ذلك، يشكّل مستخدمو آيفون نحو 40% من عائدات خدمات التطبيق المأجورة.

ولتفعيل ميزة Live Caller ID في هواتف آيفون، يجب التوجه إلى الإعدادات، ثم الضغط على “التطبيقات”، ثم اختيار “الهاتف”، ثم اختيار “حظر المكالمات وتعرّفها Call Blocking & Identification”، ثم تفعيل كافة المفاتيح، وإعادة فتح التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة تعرّف هوية المتصل المباشرة وحظر المكالمات المزعجة تتطلب اشتراكًا مأجورًا في تروكولر، وتبلغ تكلفة الاشتراك 10 دولارًات شهريًا أو 75 دولارًا سنويًا للمستخدمين الأفراد.