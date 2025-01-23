أبرز ما أعلنته سامسونج أمس في حدث Galaxy Unpacked 2025

أُقيم أمس حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2025 في ولاية كاليفورنيا، للإعلان عن أحدث الإصدارات من هواتف سامسونج جالاكسي الذكية الرائدة، ومزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام Galaxy AI.

أعلنت سامسونج خلال الحدث سلسلة S25 التي تتضمن ثلاثة هواتف، هي: Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra. ولم تشهد هذه الهواتف تغييرات كبيرة في التصميم مقارنةً بالهواتف السابقة، لكنها أصبحت أنحف وأخف وزنًا، وحصلت على تحسينات في الأداء مع توفير ألوان جديدة.

وفيما يلي، سنذكر أبرز ما أعلنته سامسونج أمس في حدث Galaxy Unpacked 2025:

1- هاتفا Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus:

يأتي هاتفا Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus مع تحسينات طفيفة في التصميم، فقد أصبح الهيكل أنحف وأخف وزنًا، مع توفر ألوان جديدة، مثل: الأزرق الثلجي، والكحلي، والأخضر، والفضي، بالإضافة إلى ألوان حصرية في متجر سامسونج الإلكتروني، مثل: الأزرق الداكن، والأحمر، والوردي.

يعمل كلا الهاتفين بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم، ووفقًا لسامسونج، يوفّر هذا المعالج:

زيادة بنسبة قدرها 40% في أداء وحدة معالجة الشبكات العصبية (NPU).

تحسن بنسبة قدرها 37% في أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU).

أداء أفضل بنسبة قدرها 30% في أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU).

تتضمن المواصفات الأساسية الأخرى لكلا الهاتفين:

شاشة بمقاس قدره 6.2 بوصات للطراز العادي، وبمقاس قدره 6.7 بوصات لطراز بلس.

بطارية بسعة تبلغ 4000 ميلي أمبير في الساعة للطراز العادي، وبسعة تبلغ 4900 ميلي أمبير في الساعة لطراز بلس.

كلا الهاتفين يحتويان على شاشات تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا.

كلا الهاتفين يحتويان على عدسة خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

2- هاتف Galaxy S25 Ultra:

يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra في هيكل أنحف وأخف وزنًا مقارنة بالإصدار السابق، مع تحسينات كبيرة في الأداء ومزايا الذكاء الاصطناعي.

يتمتع هذا الهاتف بالمتانة العالية، ويضم إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم وشاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس قدره 6.9 بوصات، وتدعم معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتزًا. كما تدعم تقنيات Vision Booster لتحسين الرؤية و Adaptive Color Tone لضبط الألوان تلقائيًا.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، ويضم نظام كاميرا احترافي مطابق لنظام الكاميرا في الطراز السابق مع فروق في العدسة الفائقة الاتساع، إذ يضم هذا الهاتف عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وعدستين مقربتين واحدة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

3- مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة:

أعلنت سامسونج أمس في حدث Galaxy Unpacked مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، أبرزها:

AI Select: مزية مشابه لمزية Circle to Search من جوجل، لكن عند تحديد العناصر في شاشة هاتفك، لا تبحث هذه المزية عنها في الويب، بل تقترح إجراءات يمكنك اتخاذها في هاتفك. على سبيل المثال: إذا حددت تاريخًا في الشاشة باستخدام AI select، يمكن لهاتفك اقتراح إضافة التاريخ إلى التقويم الخاص بك.

تحديثات في مزية Circle to Search: حصلت مزية Circle to Search على بعض التحديثات لجعلها أكثر كفاءة؛ إذ يمكنها الآن تعرف أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL على الشاشة، مع السماح للمستخدم بالنقر فوق الروابط لزيارة المواقع الإلكترونية أو النقر فوق الرقم لإجراء مكالمة.

تنفيذ إجراءات عبر التطبيقات المتعددة: باستخدام اللغة الطبيعية، يمكنك مطالبة Gemini بتنفيذ إجراءات عبر التطبيقات المتعددة، مثل: “ابحث عن مباراة ريال مدريد القادمة وأضفها إلى التقويم”.

البحث عن الصور بالذكاء الاصطناعي: إذا كنت بحاجة إلى العثور على صورة، يمكنك استخدام اللغة الطبيعية عبر أداة البحث في مكتبة الصور.

محرك البيانات الشخصية (Personal Data Engine): نظام ذكاء اصطناعي يحفظ بياناتك في الجهاز ليمنحك تجربة استخدام مخصصة، دون تخزينها في السحابة.

نظام ذكاء اصطناعي يحفظ بياناتك في الجهاز ليمنحك تجربة استخدام مخصصة، دون تخزينها في السحابة. Now Brief: تقدم لك هذه المزية اقتراحات يمكن الوصول إليها عبر Now Bar على شاشة القفل، مع توقع احتياجاتك في أوقات محددة. على سبيل المثال: بناءً على روتينك وعاداتك، قد يقترح تفعيل وضع القيادة في وقت محدد.

ممحاة الصوت: تمنح هذه المزية المستخدمين مزيدًا من التحكم في الأصوات في مقاطع الفيديو، مما يسمح لك بتعديل العناصر الصوتية المختلفة في مقاطع الفيديو، مثل: أصوات الأشخاص والرياح والضوضاء وغير ذلك. على سبيل المثال: إذا كنت تريد أن تكون ضوضاء الخلفية أكثر هدوءًا، فيمكنك خفضها.

تحسين مزية التحرير التوليدي: أصبح بإمكان مزية التحرير التوليدي (Generative Edit) التي تزيل العناصر غير المرغوب فيها من الصور إزالة الظلال أيضًا، مما يجعل التحرير أكثر سلاسة.

4- هاتف Galaxy S25 Edge:

في نهاية الحدث، كشفت سامسونج عن هاتف Galaxy S25 Edge الذي يتميز بتصميم نحيف جدًا، ويحتوي فقط على كاميرتين بدلًا من ثلاث كاميرات. ومن المُتوقع إطلاق الهاتف في النصف الأول من العام بسعر أقل قليلًا من سعر Galaxy S25 Ultra البالغ 1299 دولارًا.

5- نظارة الواقع المختلط:

كشفت سامسونج خلال الحدث عن نظارة الواقع المختلط التي تعمل بنظام Android XR، والتي طُوّرت بالتعاون مع جوجل وكوالكوم. وتحمل النظارة الاسم الرمزي “Project Moohan“، ولم تحدد الشركة موعد إطلاقها رسميًا.