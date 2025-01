أبرز ما أعلنته سامسونج أمس في حدث Galaxy Unpacked 2025

AI Select: مزية مشابه لمزية Circle to Search من جوجل، لكن عند تحديد العناصر في شاشة هاتفك، لا تبحث هذه المزية عنها في الويب، بل تقترح إجراءات يمكنك اتخاذها في هاتفك. على سبيل المثال: إذا حددت تاريخًا في الشاشة باستخدام AI select، يمكن لهاتفك اقتراح إضافة التاريخ إلى التقويم الخاص بك.

تحديثات في مزية Circle to Search: حصلت مزية Circle to Search على بعض التحديثات لجعلها أكثر كفاءة؛ إذ يمكنها الآن تعرف أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL على الشاشة، مع السماح للمستخدم بالنقر فوق الروابط لزيارة المواقع الإلكترونية أو النقر فوق الرقم لإجراء مكالمة.

Now Brief: تقدم لك هذه المزية اقتراحات يمكن الوصول إليها عبر Now Bar على شاشة القفل، مع توقع احتياجاتك في أوقات محددة. على سبيل المثال: بناءً على روتينك وعاداتك، قد يقترح تفعيل وضع القيادة في وقت محدد.