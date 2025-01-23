أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy S25 Ultra و Galaxy S24 Ultra

أعلنت شركة سامسونج رسميًا يوم أمس سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Galaxy S25 الجديدة التي تتضمن ثلاثة هواتف، هي: Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra هو الهاتف الأكبر حجمًا والأكثر تميزًا في السلسلة، ويأتي مع مجموعة من التحسينات مقارنة بالطراز السابق Galaxy S24 Ultra، فإذا كنت تستخدم S24 Ultra وتفكر في الترقية إلى S25 Ultra ستساعدك المقارنة التالية بينهما في تعرّف أبرز الفروق بين كلا الطرازين واتخاذ القرار النهائي:

هاتف Galaxy S25 Ultra أكثر متانة من S24 Ultra:

مع أن Galaxy S25 Ultra يأتي بتصميم مشابه لهاتف Galaxy S24 Ultra، فإن هناك عددًا قليلًا من التغييرات الملحوظة؛ إذ يأتي هاتف S25 Ultra بحافات مسطحة، وهو أكثر متانة من سابقه بفضل الطبقة الزجاجية من نوع Corning Gorilla Armor 2 التي تحمي الشاشة. إذ يوفر هذا الزجاج حماية من السقوط والخدوش، وخصائص مضادة للانعكاس، وهو أكثر متانة من زجاج Corning Gorilla Armor الموجود في S24 Ultra.

ومن التغييرات الأخرى في التصميم، زيادة حجم الشاشة قليلًا؛ إذ يضم S25 Ultra شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات، وهي أكبر قليلًا من شاشة S24 Ultra التي تأتي بمقاس قدره 6.8 بوصات.

غيّرت سامسونج أبعاد الهاتف الجديد أيضًا، مما يجعل S25 Ultra أطول وأنحف قليلًا من سابقه. ومع ذلك، يزن S25 Ultra أقل من طراز العام الماضي، إذ يبلغ وزنه 218 جرامًا، وأما S24 Ultra فيبلغ وزنه 232 جرامًا.

يتميز Galaxy S25 Ultra بكاميرا فائقة الاتساع مطورة:

يأتي Galaxy S25 Ultra مع كاميرات مطابقة لمواصفات الكاميرات الخاصة بالطراز السابق، ولكن مع وجود عدسة فائقة الاتساع مطورة بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يتضمن كلا الهاتفين عدسات أساسية عريضة تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل وعدستين مقربتين واحدة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع دعم التكبير البصري بمعدل يصل إلى 5x. كما يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يكمن الفرق في العدسة الفائقة الاتساع، فقد حصل S25 Ultra الجديد على عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل بدلًا من العدسة الفائقة الاتساع التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف S24 Ultra. ووفقًا لشركة سامسونج، يمكنك توقع وضوح وحيوية استثنائيين في الصور الملتقطة بالعدسة الفائقة الاتساع الجديدة.

يعمل Galaxy S25 Ultra بمعالج أكثر قوة من المعالج الخاص بالطراز السابق:

تلقّى S25 Ultra تعزيزًا للأداء مقارنةً بالطراز السابق مع أحدث المعالجات من كوالكوم وهو Snapdragon 8 Elite المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة.

يوفر هذا المعالج زيادة بنسبة تبلغ 37% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وزيادة بنسبة قدرها 30% في أداء وحدة معالجة الرسومات، وزيادة بنسبة قدرها 40% في أداء وحدة المعالجة العصبية NPU مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المخصص لهواتف سامسونج جالاكسي والذي يعمل به هاتف S24 Ultra.

يحتوي كلا الهاتفين على بطاريات متطابقة في السعة:

يأتي Galaxy S25 Ultra مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة مثل بطارية S24 Ultra، كما يدعم الهاتفان سرعة الشحن نفسها بقدرة تبلغ 45 واطًا.

هذا لا يعني بالضرورة أن كلا الهاتفين يشتركان في عمر البطارية نفسه، إذ يمكن لعوامل مثل سطوع الشاشة ومعدل التحديث، والمعالج أن تتسبب باستنزاف طاقة البطارية بنحو أسرع.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Ultra و Galaxy S24 Ultra:

Galaxy S25 Ultra Galaxy S24 Ultra المعالج إصدار خاص من معالج ( Snapdragon 8 Elite ) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، هي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1، ويدعم الترقية إلى أندرويد 15. الوزن 218 جرامًا. 232 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولار . يبدأ من 1420 دولارًا.