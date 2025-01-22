واتساب تعتزم إتاحة مشاركة الحالات عبر إنستاجرام وفيسبوك

أعلنت شركة ميتا خططها لإدماج واتساب في مركز الحسابات (Accounts Center) التابع لها، وهي ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم عبر إنستاجرام وفيسبوك، بالإضافة إلى توفير خيار تسجيل الدخول الموحد عبر التطبيقات.

ومن المقرر إطلاق هذه الميزة عالميًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولن تُفعّل تلقائيًا، مما يمنح المستخدمين حرية اختيار ربط حساب واتساب بمركز الحسابات.

ووفقًا لصفحة المساعدة التي نشرتها ميتا بشأن هذا التغيير، فإن ربط الحساب سيمكن ميتا من استخدام بيانات واتساب “لتقديم خدمات ومنتجات مُخصصة، وتحسين الإعلانات”.

وتتضمن الخيارات الجديدة إمكانية مشاركة تحديثات الحالة مباشرةً عبر فيسبوك أو إنستاجرام بأزرار مخصصة، وقد أكّدت الشركة أن البيانات الشخصية في واتساب لن تُستخدم عبر تطبيقات ميتا الأخرى، إلا في حالات مثل تحسين الأمان، أو تقديم مزايا اختيارية تعمل عبر تطبيقاتها المختلفة.

وأشارت ميتا إلى أن ربط الحسابات لن يؤثر في خاصية تشفير الرسائل من طرف إلى طرف في واتساب، وهي إحدى مزايا الأمان الرئيسية في التطبيق.

وعلى المدى البعيد، تخطط الشركة لإضافة إمكانية إدارة المزايا الإبداعية مثل الملصقات التي تُنشأ عبر الذكاء الاصطناعي، وصور الأفاتار التي يمكن إنشاؤها بخاصية Imagine Me عبر مركز الحسابات.

ويخشى بعض المستخدمين من استغلال ميتا بياناتهم الشخصية في واتساب في أنظمة الإعلانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وغيرها من خدماتها، خاصةً أن نموذجها الربحي لواتساب غير واضح حتى الآن منذ استحواذها على التطبيق في عام 2014 في صفقة كُبرى بلغت 19 مليار دولار.