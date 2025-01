أطلقت شركة شاومي قبل أسبوعين هاتفها الجديد Poco X7 Pro الذي يأتي مع ترقيات متعددة مقارنة بطراز Poco X6 Pro السابق؛ إذ يأتي مع تحسينات في التصميم، والأداء، ونظام الكاميرا، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور.

ولتتعرف مواصفات الهاتف وأبرز مزاياه، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Poco X7 Pro الجديد من شاومي:

التصميم:

يأتي Poco X7 Pro بتصميم أنيق مع جهة أمامية محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 7i، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة من البلاستك أو الجلد الصناعي.

يدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الغبار والماء، وتبلغ أبعاده 160.8 × 75.2 × 8.3 ملم، ويمتاز بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 195 جرامًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأصفر والأخضر.

🎉📦 فتح صندوق هاتف Poco X7 Pro الجديد! 📱✨

مرحبًا بالجميع..

اليوم بنكشف لكم عن تجربة فتح صندوق #PocoX7Pro،

الجيل الجديد من الهواتف الذكية اللي جاي بأداء مذهل

وتصميم رائع! 😍 🎉📦 Unboxing the Poco X7 Pro! 📱✨ Hey everyone!

Today, we're unboxing the brand-new #PocoX7Pro,… pic.twitter.com/WnnfWsgjeB — POCO KSA (@PocoKsa) January 17, 2025

الشاشة :

يضم الهاتف شاشة AMOLED يبلغ مقاسها 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1220×2712 بكسلًا مع عمق لوني 12 بت، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تدعم الشاشة تقنيتي Dolby Vision و +HDR10، ويصل سطوعها إلى 3200 شمعة في المتر المربع؛ مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج والأداء:

🔥قل مرحبا ب Flagship Dimensity 8400-Ultra ،

أحدث معالج ل #POCOX7Pro مصمم للأداء الأقوى ،

لنهيمن على لوحة المتصدرين و نكون نحن ملوك اللعب 🔥Say hello to Flagship Dimensity 8400-Ultra, the heart of our newest #POCOX7Pro!

Built for performance, crafted for gamers.

Let's… pic.twitter.com/BQ7OcwzzvQ — POCO KSA (@PocoKsa) January 19, 2025

يعمل Poco X7 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 8400 Ultra الثماني النوى والمصنّع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G720 MC7.

يتوفر الهاتف بخيارين من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من سعة ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

الأداء العام للهاتف ممتاز، إذ يتفوق على العديد من المنافسين في الفئة السعرية نفسها، ويمكنه التعامل مع المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة.

يقدم الهاتف أداءً جيدًا ومستقرًا في أثناء اللعب بألعاب الفيديو، ويضم نظام التبريد LiquidCool 4.0 للتخلص من الحرارة الزائدة.

فكر مرتين قبل قبل لا تقول انك جربت كل شي 🤔…

لأن قوة WildBoost 3.0 تغير نمط تجربتك مع الألعاب: 💥 التأخير؟ منتهى.

🚀 السرعة؟ مضاعفة.

🕹️ الاندماج ؟ كامل.

هذي حقيقة الأداء القوي. #POCOX7Pro Think you've seen it all? Think again!

WildBoost 3.0 transforms your gaming:

💥… pic.twitter.com/WO8Ltl5G5h — POCO KSA (@PocoKsa) January 20, 2025

يعمل الهاتف بنظام التشغيل HyperOS 2 المستند إلى أندرويد 15، ويوفر تجربة استخدام سلسة مع دعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل: Image Expansion و Erase Pro لتحسين الصور.

الكاميرا:

يحتوي هاتف Poco X7 Pro على كاميرا خلفية ثنائية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.5، وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS. وتقدم هذه العدسة صورًا بجودة جيدة مع نطاق ديناميكي واسع وألوان واقعية.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتقدم صورًا مقبولة من حيث الجودة والوضوح، وتظهر الألوان بدرجاتها الحقيقية.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجابكسل، وتقدم صورًا جيدة، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Poco X7 Pro على بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 90 واطًا، ويمكن شحن بطاريته بالكامل خلال 42 دقيقة.

يمكن لهذا الهاتف الاستمرار بالعمل لمدة تبلغ 12 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة تبلغ 16 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة تبلغ 8 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة تبلغ 11 ساعة من تصفح الويب.

السعر:

يُباع هاتف Poco X7 Pro الجديد بسعر يبدأ من 1086 ريالًا سعوديًا.

المواصفات الكاملة لهاتف Poco X7 Pro الجديد:

Poco X7 Pro المعالج معالج ( Dimensity 8400 Ultra ) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 20 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأصفر، والأخضر. نظام التشغيل HyperOS 2 المستند إلى نظام أندرويد 15. الوزن 195 جرامًا. السعر يبدأ من 1086 ريالًا سعوديًا.