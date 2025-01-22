مايكروسوفت تطلق ميزة “متصفح الألعاب” لويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت إتاحة ميزة “مساعد الألعاب Game Assist” لكافة مستخدمي ويندوز 11 بعد أشهر من الاختبارات التجريبية.

وتُعد Game Assist أداة لتصفح الإنترنت، وهي تظهر كجزء من شريط الألعاب في ويندوز 11، وتتميز بقدرتها على تعرّف الألعاب التي يشغلها المستخدمون، لتقديم نصائح وإرشادات مخصصة عبر نافذة جانبية، وهي شبيهة بميزة Steam overlay الشهيرة.

وكانت الميزة متوفرة سابقًا بنحو تجريبي فقط، لكنها الآن أصبحت متاحة في الإصدار المستقر من متصفح مايكروسوفت إيدج. ولتفعيل الأداة، يمكن للمستخدمين فتح المتصفح، والانتقال إلى الإعدادات، ثم البحث عن Game Assist وتثبيتها وتفعيلها. وستظهر الميزة ضمن شريط الألعاب الذي يمكن الوصول إليه باستخدام اختصار “زر ويندوز + G”.

وأوضح ويليام ديفرو، مدير المنتجات في مايكروسوفت إيدج أنه: “توفر النسخة الأولية من Game Assist نصائح وإرشادات سياقية لمجموعة مختارة من الألعاب الشهيرة في الحواسيب الشخصية”. ومن الألعاب المدعومة حاليًا Indiana Jones و The Great Circle و Marvel Rivals و Dragon Age: The Veilguard.

وأشار ديفرو إلى أن مايكروسوفت تخطط لإضافة المزيد من النصائح والإرشادات إلى الألعاب الأخرى بمرور الوقت، كما يمكن استخدام الميزة لتصفح المواقع الإلكترونية المفضلة أو الأدلة في أثناء اللعب.

وتستفيد الأداة من بيانات ملفات تعريف الارتباط والملء التلقائي والمفضلة في المتصفح الرئيسي “إيدج”، كما تدعم الإضافات مثل إضافات منع الإعلانات، وتعمل الشركة على إضافة مزايا أخرى مثل دعم اختصارات لوحة المفاتيح، وتحسين تجربة العرض المُصغّر (Picture-in-Picture).