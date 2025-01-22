مايكروسوفت تحسّن تجربة البحث في ويندوز 11 بالذكاء الاصطناعي

تختبر مايكروسوفت ميزة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز 11 في أجهزة”كوبايلوت بلس +Copilot” تهدف إلى تسهيل البحث عن الملفات والتطبيقات والإعدادات في الأجهزة باستخدام لغة غير رسمية.

وتعتمد الميزة على الفهرسة الدلالية، مما يتيح للمستخدمين العثور على الملفات عبر كتابة عبارات بحث مثل: “أين العرض التقديمي الذي أعددته الأسبوع الماضي؟” بدلًا من الحاجة إلى تذكّر أسماء الملفات بدقة.

وتُعد الفهرسة الدلالية (Semantic Indexing) عملية تحليل لمعنى النص بدلًا من مجرد مطابقة الكلمات، وهي تعتمد على فهم العلاقات بين الكلمات والعبارات، وفهم السياق العام للنص، وتستخدم هذه العملية تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي لتحقيق فهم أعمق للمحتوى، وفهم المقصود من البحث، حتى عند عدم كتابة أي كلمات مذكورة في أسماء الملفات.

وفيما يتعلق بالميزة الجديدة من مايكروسوفت، فهي تعمل عبر الإعدادات ومدير الملفات وشريط المهام مع دعم الملفات الشائعة مثل الصور والمستندات والجداول، وهي تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي مدمجة، ولا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أنها تعمل في المواقع التي يختار المستخدم فهرستها فقط، ويمكن تفعيل الفهرسة الشاملة لكافة محتويات الجهاز باستخدام وضع “Enhanced”.

وفي الوقت الحالي، تقتصر تلك الميزة على الحواسيب، ولا تشمل الملفات السحابية المُخزّنة في ون درايف، لكن مايكروسوفت تعد بإضافة هذا الدعم قريبًا.

وتُعد الميزة الجديدة جزءًا من رؤية مايكروسوفت لإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في حواسيب +Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي تُختبر أدوات أخرى مثل ميزة Click to Do، التي تمكّن المستخدمين من تنفيذ مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي باختصار بسيط عبر لوحة المفاتيح والفأرة.

وتركز مايكروسوفت على جعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتبسيط حياة المستخدمين. ومن خلال تقديم تجربة أكثر مرونة في البحث والتفاعل، يبدو أن الشركة تسعى إلى التخلص من الحاجة إلى إدخال أوامر صارمة أو البحث باستخدام كلمات مفتاحية دقيقة.