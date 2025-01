كيف تشاهد حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2025 اليوم؟

سيُعقد اليوم أول حدث تقني كبير لشركة سامسونج هذا العام، وهو حدث Galaxy Unpacked 2025 الذي ستُعلن خلاله سلسلة هواتف Galaxy 2025 الجديدة بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأخرى والتحديثات الجديدة في نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI.

سيُعقد الحدث في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويمكنك مشاهدة البث المباشر على موقع Samsung.com وقناة سامسونج الرسمية على يوتيوب.

ماذا ستُعلن سامسونج اليوم في حدث Galaxy Unpacked 2025؟

إليك أهم الإعلانات المُتوقعة في هذا الحدث:

سلسلة هواتف Galaxy S25:

من المُتوقع أن تشهد سلسلة S25 الجديدة تحسينات كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة وخاصة طراز Ultra الذي سيأتي مع تحسينات في التصميم، وفي نظام الكاميرا.

بالإضافة إلى ذلك، من المُتوقع أن تتضمن سلسلة S25 هاتفًا جديدًا كُليًا يُسمى Galaxy 25 Slim يمتاز بالنحافة؛ إذ يبلغ سمكه قرابة 6.5 ملم فقط، وهو أنحف من معظم الهواتف المتوفرة في الوقت الحالي التي يتراوح سمكها بين 8 ملم و 9 ملم. ومن المُتوقع أن يأتي مع نظام كاميرا يتمتع بمواصفات قريبة من مواصفات نظام الكاميرا الخاص بطراز Ultra

قد تعلن سامسونج هاتف Galaxy 25 Slim في هذا الحدث لكن إطلاقه سيكون بعد أشهر من إطلاق باقي الطرز في السلسلة.

خاتم Galaxy Ring 2 الذكي:

قد تُعلن سامسونج في هذا الحدث الجيل الثاني من خاتمها الذكي Galaxy Ring 2 الذي سيأتي مع تحسينات في المستشعرات لتعزيز دقة قياس المؤشرات الصحية، بالإضافة إلى مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمر بطارية أطول مقارنةً بالجيل الأول.

نظارات الواقع الممتد:

قد تكشف سامسونج خلال حدث Unpacked عن مشروع “Moohan” الذي يقدم تجربة واقع ممتد (XR) متكاملة. ويَعِد هذا المشروع بدمج العالم الافتراضي والواقعي من خلال نظارة ذكية تعمل بمعالج Snapdragon XR2 Plus Gen 2 وبنظام Android XR الجديد من جوجل، ومن المُتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

واجهة المستخدم One UI 7:

بعد إطلاق النسخة التجريبية من One UI 7 لأجهزة S24 قبل مدة قصيرة، سيصل الإصدار النهائي من One UI 7 بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S25. وتتضمن واجهة One UI 7 مجموعة من المزايا والتحسينات في شريط الإشعارات ودرج التطبيقات والأيقونات.