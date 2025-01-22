سامسونج تكشف عن هاتفي Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus

كشفت سامسونج رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus، مسلطةً الضوء على واجهة المستخدم الجديدة One UI 7 والمزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي السلسلة الجديدة بمعالج Snapdragon 8 Elite الأحدث والأقوى من كوالكوم، وهو يوفر أداءً أقوى بنسبة قدرها 37% لوحدة المعالجة المركزية، و 30% لمعالجة الرسومات، و 40% لوحدة المعالجة العصبية مقارنةً بالجيل السابق، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، وخيارات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 512 جيجابايت.

ولتعزيز الأداء، زوّدت سامسونج الهواتف بنظام تبريد غرفة البخار بمساحة أكبر بنسبة قدرها 40% ومواد تبريد مخصصة، كما أصبح الهاتفان أنحف بنحو 0.4 ملم، وأخف وزنًا دون التأثير في سعة البطارية.

ويتميز هاتف Galaxy S25 Plus بشاشة نوعها LTPO OLED بقياس قدره 6.7 إنشات بدقة قدرها 1440 بكسلًا مع معدل تحديث متغير يتراوح بين هرتزٍ واحد و 120 هرتزًا، في حين يأتي هاتف Galaxy S25 الأساسي بشاشة مماثلة قياسها 6.2 إنشات لكن بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

وتبلغ سعة البطارية 4000 ميلي أمبير في إصدار S25 الأساسي مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا، في حين تبلغ سعة البطارية 4900 ميلي أمبير في إصدار Plus، مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، ويدعم الهاتفان الشحن اللاسلكي بتقنية Qi بقوة قدرها 15 واطًا.

وتحتفظ الكاميرات الأساسية بالمواصفات نفسها، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع كاميرا مكبرة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج قد أضافت بعض التحسينات مثل تسجيل الفيديو بتقنية 10Bit-HDR بنحو افتراضي، وأداة Audio Eraser لإزالة الضوضاء عند تسجيل الفيديو.

وتأتي هواتف سامسونج الجديدة بواجهة One UI 7، مع مزايا متقدمة مثل “التشفير بعد الكمومي” لضمان أمان البيانات على المدى الطويل، كما توفر سامسونج خاصية “محرك البيانات الشخصية” التي توفر مزايا ذكاء اصطناعي مثل البحث عن الصور القديمة باستخدام أوامر صوتية. وإضافةً إلى ذلك، تقدم ميزة Now Bar اقتراحات سياقية في شاشة القفل.

وأدمجت سامسونج مساعد جوجل الذكي Gemini بنحو أعمق في هواتفها الجديدة من سلسلة Galaxy S25، إذ يُمكن للمستخدمين تفعيل Gemini بالضغط المطوّل على الزر الجانبي (زر التشغيل)، مما يُتيح التفاعل معه عبر تطبيقات سامسونج وجوجل المختلفة، بالإضافة إلى بعض التطبيقات الأخرى.

وتُقدّم سامسونج مع كافة هواتف سلسلة S25 الجديدة اشتراكًا مجانيًا لمدة قدرها ستة أشهر في الخطة المميزة Gemini Advanced، ويشمل ذلك مساحة تخزين سحابية بسعة قدرها 2 تيرابايت من جوجل.

وشهدت ميزة “Circle to Search” تحديثات جديدة تُمكنها من تعرّف أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وروابط الإنترنت وغيرها، وستعمل خاصية “Call Transcript” على تلخيص سجل المكالمات وتنظيمه، في حين تتولى خاصية “Write Assist” تلخيص الملاحظات وتنسيقها تلقائيًا، كما تُحوّل ميزة “Drawing Assist” الرسومات أو الأوصاف النصية إلى صور.

وتتوفر الهواتف بألوان مختلفة مثل الأخضر والأزرق والفضي والأسود والذهبي. وتطرح سامسونج هواتفها الجديدة بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي للإصدار الأساسي Galaxy S25، و 1000 دولارٍ أمريكي لهاتف Galaxy S25 Plus.