ثورة في عالم الأدوية.. عقار مُطوَّر بالذكاء الاصطناعي يدخل التجارب السريرية قريبًا

كشف ديميس هاسابيس، مؤسس شركة “إيزومورفيك لابز” المتخصصة في اكتشاف الأدوية والتابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، أن التجارب السريرية لعقار صممته الشركة كاملًا بالذكاء الاصطناعي ستبدأ بحلول نهاية هذا العام.

وجاء هذا الإعلان خلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وأوضح هاسابيس، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 2024، أن الشركة تركز على “علم الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتحلل العصبي، وكافة مجالات الأمراض الرئيسية”، معربًا عن اعتقاده بأن “الشركة ستبدأ تجارب أول عقار لها بنهاية هذا العام”.

وأشار هاسابيس إلى أن اكتشاف دواء واحد يستغرق عادةً من خمس إلى عشر سنوات. وربما تتمكن شركته من تسريع هذه العملية بعشرة أضعاف، مما سيُحدث ثورة هائلة في صحة الإنسان، على حد قوله.

وتأسست “إيزومورفيك لابز Isomorphic Labs” في عام 2021 كشركة منبثقة عن شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي في جوجل “ديب مايند”، لكنها ما زالت شركة تابعة مملوكة كاملةً لشركة ألفابت. وقد جذبت الإمكانيات الهائلة للشركة شركات كُبرى في مجال صناعة الأدوية، الذين يتطلعون إلى خفض التكاليف، وزيادة كفاءة عملية تطوير الأدوية المُكلفة.

وكان هاسابيس قد صرّح سابقًا لصحيفة “فايننشال تايمز” بأن فريقه يعمل على ستة برامج لتطوير الأدوية مع شركتي “إيلي ليلي” و”نوفارتيس”.

وفي سياق أوسع، وصف هاسابيس مستقبلًا قريبًا في غضون ثلاث سنوات، إذ سيكون هناك “مليارات” من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين “يتفاوضون مع بعضهم نيابةً عن البائع والعميل”، وأضاف أن ذلك سيتطلب إعادة التفكير في شبكة الإنترنت نفسها.

ودعا هاسابيس إلى مزيدٍ من الحذر والتنسيق بين كبار مطوري الذكاء الاصطناعي المتنافسين على بناء الذكاء الاصطناعي العام. وحذر من أن هذه التكنولوجيا قد تهدد الحضارة الإنسانية إذا خرجت عن السيطرة، أو استخدمتها “جهات خبيثة لأغراض ضارة” على حد وصفه.

ومن الجدير بالذكر أن الهدف النهائي لشركة “ديب مايند” إنشاء ذكاء اصطناعي عام، وهو “نظام قادر على إظهار كافة القدرات المعرفية التي يمتلكها البشر”، وفقًا لهاسابيس، الذي قال إنه على الرغم من “الضجة” على وسائل التواصل الاجتماعي حول قرب تحقيقه، فإن الذكاء الاصطناعي العام الحقيقي ما زال على بعد خمس إلى عشر سنوات.

واختتم هاسابيس حديثه قائلًا: “إذا كان هناك شيء ممكن وقيِّم، فسوف يفعله الناس. لقد تجاوزنا هذه النقطة الآن مع الذكاء الاصطناعي، لا يمكن إعادة المارد إلى القمقم. لذلك علينا أن نحاول التحقق من توجيهه إلى العالم بأكثر الطرق أمانًا قدر الإمكان”.