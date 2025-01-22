تقنية جديدة تكتشف الخَرَف مبكرًا بالذكاء الاصطناعي

يعمل الفريق البحثي الإسكتلندي NeurEYE على تطوير طريقة مبتكرة لتشخيص الخَرَف باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال فحص العين، وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ويعتمد الفريق على صور شبكية العين لتدريب برنامج ذكاء اصطناعي قادر على اكتشاف علامات الخَرَف، إذ تُظهر العين مؤشرات مبكرة للمرض قبل ظهور الأعراض الأخرى، مما يُعد وسيلة فعّالة للتدخل المبكر وإبطاء تقدم المرض.

ويجمع الفريق قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو مليون صورة من مراكز البصريات في أنحاء إسكتلندا، مما يجعلها الكُبرى من نوعها عالميًا، ويعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل الأوعية الدموية في العين للبحث عن علامات محتملة تشير إلى الخَرَف.

وصرّح البروفيسور بالجين ديلون، أستاذ طب العيون السريري في جامعة إدنبرة وأحد قادة فريق NeurEYE قائلًا: “إن العين تكشف لنا أكثر مما كنا نعتقد. تحتفظ الشبكية بمعلومات غنية، وتُعد مقياسًا بيولوجيًا لصحة الدماغ. يمكننا فحص الشبكية باستخدام معدات بسيطة ومنخفضة التكلفة متوفرة في العديد من مراكز البصريات”. وأضاف أن “صورة بسيطة لشبكية العين يمكن الآن أن تُستخدم للتنبؤ بالتغيرات الدماغية في المستقبل”.

ويُستخدَم مصطلح “الخَرف” لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية مع تقدم العمر.

ولا يوجد علاج نهائي للخرف حتى الآن، لكن الكشف المبكر يُسهم في إدارة المرض بنحو أفضل. وبفضل فحوصات العين، يمكن للأطباء العمل مع المرضى في مراحل مبكرة لتقليل تأثير المرض الذي يؤدي عادةً إلى مشاكل في الذاكرة والتفكير والكلام.

ووفقًا لما ذكرته Dementia UK، وهي مؤسسة خيرية متخصصة في المرض، فإن الخرف يصيب شخصًا من كل 14 شخصًا بعمر الـ 65 عامًا، ويزداد معدل الإصابة إلى شخص من كل 6 أشخاص بعمر الـ 80 عامًا. لذلك، فإن نشر هذه التقنية في أقرب وقت ممكن سيكون له تأثير إيجابي كبير.

ويخطط الباحثون لإطلاق نموذج أولي للتقنية في وقت لاحق من هذا العام، مع بدء تطبيقها على نطاق واسع في مراكز البصريات في المملكة المتحدة بحلول عام 2026.

ويثير الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن تأثيره في الوظائف، لكن استخدامه في العلوم لتحسين حياة الناس يظهر جانبًا إيجابيًا ومهمًا لهذه التقنية.