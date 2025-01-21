مقارنة شاملة بين هاتفي Honor Magic 7 Pro و iPhone 16 Pro Max

Honor Magic 7 Pro هو أحدث هاتف رائد تطلقه شركة هونر، ويعمل بأحدث معالج من كوالكوم، ويمتاز بأدائه القوي، ونظام الكاميرا الاحترافي، ويُعدّ منافسًا قويًا للهواتف الرائدة الأخرى، وأبرزها: iPhone 16 Pro Max الأحدث من آبل.

يختلف كلا الهاتفين كثيرًا، ويعتمد اختيار أحدهما على نظام التشغيل الذي تُفضله، ولكن إذا لم تكن مهتمًا بنظام التشغيل وتبحث عن هاتف رائد يتميز بأداء استثنائي، ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي، ويتضمن نظام كاميرا احترافي، فإن كلا الهاتفين من أبرز الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها، وستساعدك المقارنة التالية في تحديد الهاتف المناسب لك:

الشاشة:

يضم Honor Magic 7 Pro شاشة بقياس قدره 6.8 بوصات من نوع OLED، وبدقة قدرها 1280 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا. وأهم ما يميز هذه الشاشة سطوعها العالي الذي يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع، وتتفوق بذلك على شاشة هاتف آيفون.

يضم iPhone 16 Pro Max شاشة أكبر قليلًا من شاشة هاتف هونر تأتي بقياس قدره 6.9 بوصات من نوع Super Retina XDR OLED، وتمتاز بدقة قدرها 2868 × 1320 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

يحتوي كلا الهاتفين على نظام كاميرا ثلاثي العدسات يمتاز بقدراته المتقدمة وأدائه الاحترافي؛ إذ يضم Honor Magic 7 Pro عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة مقرّبة بدقة قدرها 200 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x لالتقاط صور غنية بالتفاصيل. يمكن للهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، ويتضمن كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وأما iPhone 16 Pro Max فيضم عدسة رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x، وتتفوق بذلك على العدسة المقربة في هاتف هونر.

ويتضمن الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، يدعم هاتف آيفون تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

الأداء والمعالج:

يعمل كلا الهاتفين بمعالجات رائدة؛ إذ يأتي Honor Magic 7 Pro مزودًا بأحدث معالجات كوالكوم وهو معالج Snapdragon 8 Elite، وأما هاتف آيفون فيعمل بمعالج A18 Pro الأحدث من آبل.

من المزايا الرئيسية لمعالج A18 Pro دعمه مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الجديدة في نظام iOS 18. ويشمل ذلك: أدوات الكتابة لإعادة صياغة النصوص وتلخيصها، وتطبيق Image Playground لتوليد الصور، وتكامل ChatGPT مع المساعد الصوتي سيري لجعله أكثر ذكاءً.

وأما Magic 7 Pro فيدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة هونر. وتشمل هذه المزايا: Magic Portal للوصول السريع إلى المعلومات، ومزية اكتشاف التزييف العميق AI Deepfake Detection، ومزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بعض المزايا التي طورتها جوجل مثل المساعد الذكي Gemini.

البطارية والشحن:

يتفوق هاتف هونر على هاتف آيفون بسعة البطارية وسرعة الشحن، إذ يحتوي Honor Magic 7 Pro على بطارية بسعة تبلغ 5850 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.

وأما iPhone 16 Pro Max فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4685 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا عند استخدام MagSafe، وبقدرة تبلغ 15 واطًا مع أجهزة الشحن اللاسلكية Qi2.

السعر:

يُباع هاتف Honor Magic 7 Pro بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا. ويُباع هاتف iPhone 16 Pro Max بسعر يبدأ من 5479 ريالًا سعوديًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي Honor Magic 7 Pro و iPhone 16 Pro Max:

المواصفات Honor Magic 7 Pro iPhone 16 Pro Max المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Apple A18 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. iOS 18. الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق. الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الصحراوي. الوزن 223 جرامًا. 227 جرامًا. السعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 5479 ريالًا سعوديًا.