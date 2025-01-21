كانون تسهّل حياة صناع المحتوى بتطبيق جديد للبث المباشر

كشفت شركة كانون Canon اليابانية عن تطبيق جديد يحمل اسم Live Switcher Mobile، وهو تطبيق مخصص لهواتف آيفون وأجهزة آيباد. ويتوفر التطبيق للتحميل مجانًا، وهو يقدّم تجربة ربط كاميرات متعددة، وبث المحتوى مباشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل يوتيوب وفيسبوك.

وصرّحت كانون في بيانٍ صحفي بأن التطبيق يهدف إلى تسهيل عملية البث المباشر من خلال “التخلص من الحاجة إلى معدات إضافية ضخمة، ومنها الحواسيب والأسلاك المعقدة”. ويتيح التطبيق للمستخدمين وضع الأجهزة بحرية للحصول على زوايا تصوير أكثر فاعلية.

ويدعم التطبيق ربط حتى ثلاث أجهزة، إذ يمكن توصيل ما يصل إلى ثلاثة أجهزة (آيفون أو آيباد بنظام iOS 16 أو أحدث) عبر شبكة واحدة.

ويتيح التطبيق التبديل التلقائي، مع اختيار زمن التبديل التلقائي بين الأجهزة (من 8 ثوانٍ حتى 20 ثانية) لإضفاء ديناميكية على البث، مع إضافة نصوص ورسومات إلى البث في الوقت الفعلي، وإمكانية قراءة التعليقات المباشرة.

وبالإضافة إلى دعم الكاميرات، يسمح التطبيق ببث شاشة الجهاز مباشرة، وهو خيار مثالي لمقاطع اللعب أو عرض التطبيقات والبرامج، ويمكن إدماج الفيديو أيضًا من جهاز آخر لإظهار تعبيرات الوجه في أثناء البث مع خاصية “صورة في صورة”. ويُشترط تثبيت التطبيق في كل الأجهزة المشاركة لتفعيل إعداد الكاميرات المتعددة.

وتتيح الشركة التطبيق للتحميل مجانًا، لكن بعض المزايا تتطلب اشتراكًا مثل تغيير دقة البث، وإزالة العلامة المائية، والتخلص من الإعلانات.

وأعلنت كانون خططًا لإضافة دعم الكاميرات الرقمية في المستقبل لتحسين جودة البث المباشر.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قد أطلقت تطبيق Final Cut Camera في يونيو العام الماضي، وهو يوفر دعمًا للكاميرات المتعددة لاسلكيًا، ويعمل كرفيق لتطبيق Final Cut Pro في أجهزة آيباد، وهو يسمح بتسجيل مقاطع الفيديو من زوايا متعددة، والتحكم في إعدادات الكاميرات من بُعد.