إنستاجرام تسعى إلى استقطاب صناع محتوى تيك توك بعروض مالية مغرية

تعمل منصة إنستاجرام على جذب صناع محتوى تيك توك من خلال تقديم مكافآت مالية كبيرة مقابل نشر مقاطع الفيديو القصيرة (Reels) الخاصة بهم بنحو حصري على منصتها، وفقًا لتقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

وتتراوح قيمة هذه المكافآت بين 10 آلاف و 50 ألف دولار شهريًا، مع اشتراط نشر مقاطع الفيديو عبر إنستاجرام قبل أي منصة أخرى، ومنها تيك توك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ميتا لتعزيز مكانة إنستاجرام ومنافسة تيك توك، بعد أن أطلقت سابقًا برنامج مكافآت خاص بـ Reels في عام 2021. ومع ذلك، أُوقف البرنامج في 2023 بعد تقليص المكافآت تدريجيًا.

ويتزامن توقيت هذه المكافآت مع اضطرابات تواجهها تيك توك، إذ اختفت المنصة مؤقتًا من متاجر التطبيقات الأمريكية امتثالًا لقانون “البيع أو الحظر” الفيدرالي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير. وقد عاد التطبيق إلى العمل يوم الأحد الماضي بعد ساعات قليلة من التوقف، لكنه لم يظهر بعدُ في متاجر التطبيقات.

وفي سياق آخر، أعلنت إنستاجرام تحديثات أخرى جديدة، مثل تعديل تصميم شبكات الملف الشخصي إلى مستطيلات، وزيادة الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو القصيرة Reels إلى ثلاث دقائق.

وكشف رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، عن تطوير تطبيق جديد يُسمى Edits لتحرير مقاطع الفيديو، وهو ينافس تطبيق CapCut التابع لشركة بايت دانس، مالكة تيك توك.

ومع ذلك، قد تواجه هذه الجهود صعوبة في إقناع صنّاع المحتوى، خاصةً في ظل الانتقادات التي تواجهها شركة ميتا بشأن قمعها لأنواع محددة من المحتوى، والمبالغة في حذف المحتوى المرتبط بالقضايا السياسية والجدلية.