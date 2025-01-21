أبرز الإضافات لتحسين تجربة استخدام خرائط جوجل

خرائط جوجل (Google maps) ليست مجرد أداة للحصول على الاتجاهات وتتبعها، بل نظام متكامل يقدم مزايا متقدمة تساعدك في التخطيط للرحلات، ومشاركة المواقع بسهولة. ولتعزيز تجربة استخدام الخرائط طُوّرت مجموعة من الإضافات التي يمكنك تثبيتها في متصفح كروم، ويمكن لهذه الإضافات تسهيل البحث عن المواقع، وإيجاد أفضل المسارات، وحساب تكلفة الوقود وغير ذلك.

وفيما يلي، سنذكر أبرز الإضافات التي يمكنك تثبيتها في متصفح كروم لتعزيز تجربة استخدام الخرائط:

1- إضافة The Maps Express لتسهيل البحث عن المواقع:

تُسهّل إضافة The Maps Express البحث عن المواقع مباشرة من أي صفحة على الإنترنت. وسواء كنت تتصفح صفحات الويب أو تشاهد مقاطع فيديو، ما عليك سوى الضغط على الأزرار (Alt + Shift + S) في حاسوب ويندوز، أو الأزرار (⌥ + ⇧ + S) في حاسوب ماك، أو النقر فوق الأيقونة الخاصة بالإضافة بعد تثبيتها في متصفح كروم.

بعد ذلك يمكنك البحث عن أي موقع على الخرائط، وستحفظ الإضافة آخر 10 عمليات بحث، وتسمح لك بحفظ المواقع المهمة، كما توفر لك أهم التفاصيل عن المواقع التي تبحث عنها.

2- إضافة Routora لتسهيل التخطيط للرحلات:

تُسهّل إضافة Routora التخطيط لرحلة تحتوي على عدة محطات. فبعد أن تنظم خرائط جوجل المحطات، تحسب إضافة Routora المسار الأسرع والأقصر بناءً على المواقع.

كيفية الاستخدام:

ثبت الإضافة في متصفح كروم. افتح خرائط جوجل وأدخل جميع المحطات كالمعتاد. انقر فوق أيقونة Routora، وستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على المسار الأمثل.

3- إضافة Share To Google Maps لتسهيل الوصول إلى المواقع

في أثناء تصفح الإنترنت، قد تعثر أحيانًا على معالم أو إحداثيات تحتاج إلى إضافتها إلى خرائط جوجل. وعادةً، يتطلب ذلك نسخ العنوان، وفتح خرائط جوجل، ثم لصقه هناك. ولكن يمكنك تخطي كل هذه الخطوات باستخدام إضافة Share to Google Maps لمتصفح كروم.

كيفية الاستخدام:

ثبت الإضافة وستظهر أيقونة صغيرة في شريط أدوات المتصفح. عند رؤية موقع أو إحداثيات، انقر بزر الماوس الأيمن عليها واختر (Share to Google Maps)، ثم اختر (إظهار في خرائط جوجل) Show on Google Maps. ستفتح الإضافة خرائط جوجل في علامة تبويب جديدة وتعرض الموقع. بعد ذلك، يمكنك الحصول على الاتجاهات، واستكشاف المنطقة، أو حفظها لاستخدامها لاحقًا.

4- إضافة Fuel Cost for Google Maps لحساب تكاليف الوقود:

التخطيط للرحلات يتطلب معرفة تكاليف الوقود، وهذه الإضافة تجعل الأمر سهلًا، فباستخدام Fuel Cost for Google Maps، يمكنك تقدير تكلفة الرحلة بناءً على كفاءة سيارتك وأسعار الوقود.

كيفية الاستخدام:

ثبت الإضافة في متصفح كروم. أدخل بيانات السيارة، والوحدة المستخدمة (ميل أو كيلومتر)، وسعر الوقود. عند تخطيط لرحلة في خرائط جوجل، ستظهر تكلفة الوقود تلقائيًا.