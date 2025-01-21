يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في العديد من الصناعات، ومنها خدمات الترجمة. فقد أصبحت أدوات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر انتشارًا من السابق. ويعود السبب في ذلك إلى دورها في تسهيل فهم اللغات المتعددة وتعزيز طرق التواصل مع الآخرين من مُختلف الثقافات.

وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز أدوات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

1- عدسة جوجل (Google Lens):

هي أداة لتعرّف الصور طورتها جوجل، وتتميز بقدرتها على ترجمة النصوص الظاهرة في الصور لحظيًا، وتدعم أكثر من 100 لغة. ويمكن استخدامها عبر توجيه الكاميرا نحو النصوص الأجنبية، مثل اللافتات أو القوائم أو المستندات، وسترى مباشرة الترجمة الفورية إلى اللغة التي تختارها.

هذه الأداة مفيدة بنحو خاص للمسافرين، فهي تُسهّل فهم كل ما تشاهده أمامك من لافتات وقوائم طعام، والعبارات الموجودة في الشوارع والمعالم التي تزورها في الدول الأجنبية.

يمكن الوصول إلى عدسة جوجل عبر تطبيق جوجل وتطبيق صور جوجل.

2- ترجمة جوجل (Google Translate):

Google Translate هي أداة ترجمة مجانية تتيح ترجمة النصوص والمستندات وصفحات الويب من لغة إلى أخرى. وتدعم هذه الأداة أكثر من 100 لغة، وتُعد واحدة من أكثر أدوات الترجمة سهولة في الاستخدام.

ولتطوير هذه الأداة وتحسين دقتها في الترجمة، تستخدم جوجل متحدثين أصليين لتدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تعمل بها الأداة، مما يضمن تحسين دقة الترجمة.

3- أداة (DeepL):

DeepL هي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام، والقدرة على توفير ترجمات دقيقة. ويمكن لهذه الأداة ترجمة المستندات مع الحفاظ على تنسيق المستند الأصلي، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمحترفين الذين يحتاجون إلى ترجمات عالية الجودة. وتدعم الترجمة إلى أكثر من 25 لغة دولية، ويتوفر منها إضافة خاصة لحواسيب ويندوز.

4- أداة (Microsoft Translator):

تقدم مايكروسوفت أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Microsoft Translator، تدعم أكثر من 70 لغة، مع مزايا مثل: الترجمة النصية والصوتية لحظيًا، وترجمة المحادثات المتعددة الأطراف، وترجمة النصوص المضمنة في الصور. وتتكامل هذه الأداة مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى، مما يسهل الوصول إليها في أثناء العمل على تطبيقات مايكروسوفت.

5- أداة (Reverso):

Reverso هي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر ترجمات دقيقة مع أمثلة متعددة على استخدام المفردات في مواقف مختلفة، مما يساعد المستخدمين في فهم كيفية استخدام العبارات في الحياة اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مزايا مثل: نطق المفردات، مما يجعلها مفيدة لتعلم اللغات.