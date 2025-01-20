الاندماج بدلًا من الحظر.. Perplexity تسعى إلى إنقاذ تيك توك بعرض جديد

قدمت شركة Perplexity AI الناشئة عرضًا لشركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، يقترح إدماج العمليات الأمريكية للمنصة الشهيرة معها، وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأمريكية.

وذكرت الشبكة، استنادًا إلى مصدر مجهول، أن العرض المقترح سيؤدي إلى إنشاء كيان جديد يجمع بين Perplexity، وعمليات TikTok في الولايات المتحدة إضافةً إلى شركاء جدد.

ويأتي هذا التطور بعد قرار المحكمة العليا يوم الجمعة تأييد قانون يلزم بايت دانس ببيع تيك توك، وإلا سيواجه التطبيق حظرًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، ما زالت بايت دانس رافضة فكرة البيع.

ووفقًا للمصدر، فإن Perplexity ترى أن الدمج بدلًا من البيع قد يكون خيارًا أكثر جاذبية لبايت دانس، وذكر التقرير أن الهيكل الجديد المُقترح سيتيح لمعظم المستثمرين الحاليين في بايت دانس الاحتفاظ بحصصهم، بالإضافة إلى تعزيز محتوى الفيديو في منصة Perplexity، التي تقدم حاليًا محرك بحث مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وتواجه دعاوى قضائية تتعلق بانتهاك حقوق النشر.

وفي حالة قبول بايت دانس العرض، قد تحصل على تمديد لمدة قدرها 90 يومًا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي قال إنه “على الأرجح” سيمنح هذا التمديد عند توليه المنصب. ومع ذلك، لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن بايت دانس ستتبع هذا الخيار.

وفي غضون ذلك، دخل قانون حظر تيك توك حيز التنفيذ، واضطرت بايت دانس إلى إغلاق التطبيق، على الأقل بنحو مؤقت في الولايات المتحدة، كما اختفى التطبيق من متاجر التطبيقات في البلاد.

وكانت إدارة جو بايدن قد صرّحت في وقتٍ سابق بأن “تنفيذ القانون سيكون مسؤولية الإدارة القادمة”، وهي بذلك تحيل مصير المنصة إلى الرئيس ترامب.