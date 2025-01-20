مقارنة بين هاتفي Honor Magic 7 Pro و OnePlus 13

يُعدّ هاتفا Honor Magic 7 Pro و OnePlus 13 من أوائل الهواتف الرائدة التي أطلقت هذا العام والتي تعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Elite.

يمتاز كلا الهاتفين بقوة الأداء بفضل المعالج الجديد، كما يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الاستخدام، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع، وكلاهما يحتويان على كاميرات احترافية.

إليك مقارنة بين هاتفي Honor Magic 7 Pro و OnePlus 13 لتتعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما:

كلا الهاتفين يعملان بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد:

أطلقت كوالكوم معالجها الرائد الجديد في نهاية عام 2024، ويُعد كل من OnePlus 13 و Honor Magic 7 Pro من أوائل الأجهزة التي تعمل به.

يأتي هذا المعالج مع ترقيات ملحوظة عن الجيل السابق Snapdragon 8 Gen 3، إذ يأتي مع تحسينات في أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مما يعزز تجربة الاستخدام واللعب بألعاب الفيديو الكثيفة بنحو كبير.

كلا الهاتفين يمتازان بقوة الأداء والقدرة على التعامل مع المهام المعقدة بسهولة، وهما مناسبان لمحبي اللعب بألعاب الفيديو، أو من يستخدمون هواتفهم لأداء مهام متعددة.

يتميز هاتف هونر بعدسة مقربة بدقة قدرها 200 ميجابكسل:

يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات تتضمن عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

لكن العدسة المقربة تختلف في كلا الهاتفين؛ إذ يحتوي OnePlus 13 على عدسة مقربة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x. وأما Honor Magic 7 Pro فيحتوي على عدسة مقربة مميزة تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

تقدم العدسة المقربة في هاتف Honor Magic 7 Pro أداءً استثنائيًا وتتفوق بذلك على العدسة المقربة في OnePlus 13.

يتفوق OnePlus 13 على هاتف هونر بسعة البطارية:

يحتوي OnePlus 13 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف هونر التي تبلغ 5270 ميلي أمبير في الساعة.

يدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، لكن Honor Magic 7 Pro يتميز بدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واط، مقارنة بقدرة تبلغ 50 واط في OnePlus 13.

كلا الهاتفين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي:

يحتوي OnePlus 13 على أدوات ذكاء اصطناعي طورتها ون بلس، مثل: مزية البحث الذكي (Intelligent Search)، والعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل مثل: Gemini و Circle to Search.

وأما Honor Magic 7 Pro فيدعم مجموعة أوسع من مزايا ذكاء اصطناعي التي طورتها شركة هونر، مثل: الكشف عن التزييف العميق (Deepfake Detection)، والترجمة، ومزية Magic Portal، بالإضافة إلى دعم Gemini من جوجل.

السعر:

يُباع هاتف Honor Magic 7 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويُباع هاتف ون بلس 13 بسعر قدره 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتفي Honor Magic 7 Pro و OnePlus 13:

المواصفات Honor Magic 7 Pro OnePlus 13 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 جيجابايت. 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 15. البطارية 5850 ميلّي أمبير في الساعة. 6000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق. الأسود، والأبيض، والأزرق. الوزن 223 جرامًا. 210 جرامات. السعر يبدأ من 999 دولارًا. 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.