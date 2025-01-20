مراجعة شاملة لهاتف Honor X9c 5G الجديد

يُعدّ Honor X9c 5G من أحدث الهواتف من الفئة المتوسطة، ويجمع بين التصميم العصري، والمتانة العالية، والمواصفات التقنية المتطورة، مما يجعله خيارًا مميزًا في سوق الهواتف الذكية.

تُعدّ المتانة العالية أبرز مزية لهذا الهاتف، إذ تفتخر هونر بأن هاتفها الجديد حصل على المركز الأول في تصنيفات متانة الهواتف وفق المعايير القياسية العالمية، فهو قادر على تحمّل السقوط من ارتفاع قدره متران (6.6 أقدام)، كما أنه مقاوم للحرارة؛ إذ يمكنه العمل في ظروف الطقس القاسية التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين 30 درجة مئوية تحت الصفر و 55 درجة مئوية.

إليك المزيد من التفاصيل عن مواصفات ومزايا هاتف Honor X9c 5G الجديد:

التصميم:

تألق دائماً بالمزيج العجيب لهواتف لهونر. ابتكار x صلابة x اناقة x اعتمادية.#HONORx9c الخلطة السحرية بسعر مناسب 🤝 متوفر الآن بسعر 1399 ريال . https://t.co/MEviUYtKYH#الهاتف_الغير_قابل_للكسر#UnbreakableAIPhone pic.twitter.com/8my26X5L45 — HONOR KSA (@HonorKSA) December 30, 2024

يتمتع Honor X9c 5G بتصميم أنيق مع إطار من التيتانيوم، وتأتي الحافات منحنية والهيكل نحيف بسمك يبلغ 8 ملم، ويمتاز بالوزن الخفيف؛ إذ يبلغ وزنه 189 جرامًا.

يضمن التصميم المتين لهاتف Honor X9c التشغيل الآمن والمستقر في درجات الحرارة القاسية التي تتراوح بين 30 درجة مئوية تحت الصفر و 55 درجة مئوية، وذلك بفضل طلاء البطارية المميز ونظام إدارة الطاقة من هونر.

يدعم هذا الهاتف أيضًا معيار IP65 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: البنفسجي (Titanium Purple)، والأسود (Titanium Black)، والفيروزي (Jade Cyan).

الشاشة:

يضم هاتف هونر X9c شاشة AMOLED كبيرة تأتي بمقاس قدره 6.78 بوصات، تمتاز بدقة تبلغ 1224 × 2700 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. وتوفر هذه الشاشة تجربة عرض سلسة مع ألوان غنية وتفاصيل واضحة.

وبفضل السطوع الذي يصل إلى 4000 شمعة في المتر المربع، يمكنك استخدام الهاتف بسهولة في الخارج تحت أشعة الشمس المباشرة. كما تدعم الشاشة النطاق اللوني DCI-P3، مع خصائص متعددة لحماية العين من الضوء الأزرق والتوهج.

الكاميرا:

يتضمن هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وتدعم مزية التثبيت البصري (OIS)، ويمكنها التقاط صور غنية بالتفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة وذلك بفضل وضع التصوير الليلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وأما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية والصور الجماعية، لكن جودة الصور التي تلتقطها ليست عالية.

يضم هاتف هونر X9c أيضًا كاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وهي مناسبة للصور الشخصية ومكالمات الفيديو. وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K، وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف هونر X9c بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، وهو معالج من الفئة المتوسطة يتيح للهاتف تشغيل التطبيقات والألعاب المتوسطة بسلاسة. ويأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

يعمل هذا الهاتف بواجهة MagicOS 8 المستندة إلى نظام أندرويد 14 والتي توفر تجربة استخدام سلسة، مع العديد من خيارات التخصيص وتعدد المهام، ويدعم الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور وتحسين جودة الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

البطارية:

يحتوي هاتف هونر X9c على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6600 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 66 واطًا، كما يدعم الشحن العكسي.

يمكن لهذا الهاتف الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 25 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، ولمدة تصل إلى 48 ساعة من تشغيل الموسيقا عبر الإنترنت.

السعر:

يُباع هاتف Honor X9c 5G بسعر قدره 1399 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

كن غير قابل للكسر، وواجه بثقة عناصر الطبيعة القاسية من البرودة والحرارة الشديدة بطاقة وصلابة غير محدودة. ☑️ الأختيار الأفضل في فئته #HONORX9c متوفر الآن. https://t.co/MEviUYtKYH pic.twitter.com/YIsG6JSfgd — HONOR KSA (@HonorKSA) December 25, 2024

المواصفات الكاملة لهاتف هونر X9c 5G الجديد:

المواصفات Honor X9c 5G المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 1) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.1. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية 6600 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والبنفسجي، والفيروزي. الوزن 189 جرامًا. السعر 1399 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.