مثل تيك توك.. الولايات المتحدة تحظر كافة تطبيقات بايت دانس

شهدت الولايات المتحدة، في خطوة مثيرة للجدل، حظر تطبيق تيك توك وتطبيقات أخرى تابعة لشركة بايت دانس الصينية، مما أدى إلى توقف خدماتها كاملةً في البلاد.

ومن التطبيقات المتأثرة بالحظر تطبيقات شهيرة مثل تطبيق تحرير الفيديو CapCut، ومنصة التواصل الاجتماعي Lemon8، ولعبة Marvel Snap. وقد بات مستخدمو هذه التطبيقات يواجهون رسائل تفيد بتعذر توفير خدماتها داخل الولايات المتحدة.

وفي بيانٍ عبر منصة ثردز، أعرب “بن برودي”، المدير التنفيذي لتطوير لعبة Marvel Snap، عن مفاجأته من شمول اللعبة في الحظر، وأكد أن فريق العمل يسعى إلى إعادة الخدمة بأسرع وقت.

وطمأنت الشركة المستخدمين قائلةً: “إن MARVEL SNAP لن تذهب إلى أي مكان”. ومن الجدير بالذكر أن اللعبة نفسها تطوّرها شركة أمريكية، ولكنها تُنشر عبر Nuverse Games، وهي إحدى شركات بايت دانس الفرعية.

وكان تطبيق CapCut، المعروف بشعبيته الكبيرة بين صناع المحتوى، ومنصة Lemon8، التي جذبت العديد من مستخدمي تيك توك كبديل محتمل، من أبرز التطبيقات المتضررة، وقد احتل تطبيق Lemon8 المرتبة الثانية في قائمة أكثر التطبيقات تحميلًا في متجر آب ستور قبل أيامٍ فقط من الحظر.

ووفقًا لصفحة دعم جديدة من آبل، فإن التطبيقات المحظورة ستظل متاحة في الأجهزة التي ثُبتت عليها سابقًا، لكن لا يمكن إعادة تحميلها إذا حُذفت أو نُقلت إلى جهاز جديد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد توقفت خدمات الشراء داخل التطبيقات والاشتراكات الجديدة، كما لن تتلقى هذه التطبيقات أي تحديثات مستقبلية.

وفي بيانٍ رسمي عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت آبل أنها ملزمة باتباع القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة، ومنها “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب”.

وأضافت آبل أن التطبيقات التي تطورها بايت دانس والشركات التابعة لها، ومنها تيك توك و CapCut و Lemon8، لم تعد متاحة للتنزيل أو التحديث ابتداءً من يوم 19 يناير 2025.

وإلى جانب التطبيقات المذكورة، أكدت آبل أن تطبيقات أخرى، مثل Lark و Hypic و Gauth: AI Study Companion، قد تأثرت أيضًا بالحظر، مع احتمالية شمول الحظر المزيد من التطبيقات في المستقبل.

ويثير هذا القرار تساؤلات عديدة حول مستقبل التطبيقات المرتبطة بالشركات الصينية في الأسواق الأمريكية، وتأثيره في المستخدمين وصناع المحتوى في الولايات المتحدة.